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Oath台灣徵才逾百人 首推電商儲備菁英培訓

發稿時間：2018/05/17 19:55

最新更新：2018/05/17 19:55

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（中央社記者吳家豪台北17日電）Yahoo奇摩成為Oath旗下品牌後持續成長，Oath台灣今天宣布加碼投資年輕人，大規模招募正職員工、暑期實習生逾百人，並推出首屆電商儲備菁英培訓計畫。

去年6月Yahoo奇摩併入Verizon、加入全球媒體科技公司Oath後，成為Oath旗下50多個媒體及廣告科技的品牌之一。擁有超過千名員工的Oath台灣，每月有近1300萬名行動活躍用戶、超過1400萬名電子商務會員。

面對數位人才的龐大需求，Oath台灣今天宣布大舉徵才並推出暑期實習計畫，五大人才招募重點涵蓋軟體開發、大數據運營、產品管理、產品研發設計、行銷企劃等。

Oath台灣暑期實習計畫已邁入第12年，每年平均吸引超過3000多封履歷。今年實習單位橫跨15個部門、釋出近50名實習生職缺，實習專案內容以人工智慧、自動化和系統整合為主。

首屆Yahoo奇摩電商儲備菁英計畫鎖定數據運營、行銷和產品管理菁英培訓，超過百名職缺於即日起至6月1日開放線上申請，並將於5月22日在Oath辦公室舉行說明會。

Yahoo奇摩購物事業群業務總經理蔡伯璟表示，Yahoo奇摩電子商務串連Oath全球資源，與全球數位行銷、媒體內容團隊及創新技術接軌，近來透過不斷嘗試跨界應用，提供擴增實境（AR）、360度環景等技術，在電商激戰中創造出獨特的市場區隔，提升行動用戶黏著度與網購消費體驗。

蔡伯璟說，面對數位經濟、電商產業高度成長與競爭，人才需求攀升，Yahoo奇摩除啟動大舉徵才、暑期實習計畫外，更打造首屆電商儲備菁英計畫，全面性培育電商跨領域人才，以面對電商產業的快速變動。（編輯：蘇志宗）1070517

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