駁空轉說 國發會：台灣已擺脫悶經濟

（中央社記者潘姿羽台北17日電）中國國民黨文傳會今天記者會批評蔡政府讓台灣陷入空轉，國發會傍晚發布回應稿駁斥國民黨說法，直指經濟正向成長、消費增溫，台灣已擺脫「悶經濟」泥沼。



國民黨文傳會批評蔡政府經濟表現低迷，國家發展委員會提出四點駁斥國民黨說法，第一，台灣經濟已邁向正成長，儘管2015年經濟成長率剩0.81%，且經濟發展趨勢一直向下，到了2016年年中，甚至引發各界擔憂經濟成長率可否保1%，不過2016年下半年經濟出現反轉，景氣穩步復甦，今年第1季更達3.04%，顯示經濟情勢已脫離「悶經濟」。



第二、台灣每人實質GDP增幅逐年擴大。國發會對於國民黨指出每人平均所得增幅逐年遞減的問題，特別說明，國際間多以每人平均GDP進行比較，且以實質金額更能反映購買力，而台灣實質每人GDP增幅已逐年增加。



第三、民間消費能量明顯上升。國發會指出，除了零售及餐飲業營業額表現亮麗，3月消費者信心指數也達到32個月來新高，4月雖然略降、仍處高點，這些數據都可看出民間消費能量明顯提升。



國發會也回應國民黨對於物價過高的批評，直指台灣物價一直保持「低且穩定」的狀態，多年來消費者物價指數（CPI）年增率均低於2%，今年4月CPI雖上揚至1.98%，主因是菸稅調漲效應，加上國際原油價格走揚，帶動油料費增加所致，若扣除菸稅因素，物價上漲率約為1.6%，與南韓相當。



國發會最後強調，總統蔡英文執政以來，一直把拚經濟列為政府最優先工作，接下來也會繼續努力，創造更好前景。（編輯：楊凱翔）1070517