/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 傘兵西城秀樹個人申請 金曲獎
>rss

駁空轉說 國發會：台灣已擺脫悶經濟

發稿時間：2018/05/17 19:57

最新更新：2018/05/17 19:57

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者潘姿羽台北17日電）中國國民黨文傳會今天記者會批評蔡政府讓台灣陷入空轉，國發會傍晚發布回應稿駁斥國民黨說法，直指經濟正向成長、消費增溫，台灣已擺脫「悶經濟」泥沼。

國民黨文傳會批評蔡政府經濟表現低迷，國家發展委員會提出四點駁斥國民黨說法，第一，台灣經濟已邁向正成長，儘管2015年經濟成長率剩0.81%，且經濟發展趨勢一直向下，到了2016年年中，甚至引發各界擔憂經濟成長率可否保1%，不過2016年下半年經濟出現反轉，景氣穩步復甦，今年第1季更達3.04%，顯示經濟情勢已脫離「悶經濟」。

第二、台灣每人實質GDP增幅逐年擴大。國發會對於國民黨指出每人平均所得增幅逐年遞減的問題，特別說明，國際間多以每人平均GDP進行比較，且以實質金額更能反映購買力，而台灣實質每人GDP增幅已逐年增加。

第三、民間消費能量明顯上升。國發會指出，除了零售及餐飲業營業額表現亮麗，3月消費者信心指數也達到32個月來新高，4月雖然略降、仍處高點，這些數據都可看出民間消費能量明顯提升。

國發會也回應國民黨對於物價過高的批評，直指台灣物價一直保持「低且穩定」的狀態，多年來消費者物價指數（CPI）年增率均低於2%，今年4月CPI雖上揚至1.98%，主因是菸稅調漲效應，加上國際原油價格走揚，帶動油料費增加所致，若扣除菸稅因素，物價上漲率約為1.6%，與南韓相當。

國發會最後強調，總統蔡英文執政以來，一直把拚經濟列為政府最優先工作，接下來也會繼續努力，創造更好前景。（編輯：楊凱翔）1070517

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP