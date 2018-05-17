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委託書徵求門檻拉高 4金控恐受影響

發稿時間：2018/05/17 21:44

最新更新：2018/05/17 21:44

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（中央社記者蔡怡杼台北17日電）金管會宣布拉高金融機構股東會改選委託書徵求門檻，避免少數股東規避大股東適格性審查，取得經營權，若按新規定，中信金、開發金等4金控要無限徵求時，應先取得金管會同意。

金融監督管理委員會今天宣布，研議修正「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」，即明年1月1日起，金融機構股東會若有選舉董事或監察人議案時，拉高委託書的一般徵求以及無限徵求門檻。

金管會主委顧立雄表示，本次修正主要是因應金融業董監改選時，有人透過委託書徵求，以規避金管會對金融業持股10%的大股東適格性的審查，修正後，當金融業股東會有選舉案時，委託書徵求門檻將大幅提高。

根據金管會規劃，當金融業股東會有選舉時，一般徵求人的持股資格，將由現行持股繼續1年以上，持股從千分之2提高為千分之5，並刪除持股80萬股的條件；當金融業股東擬委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人，即無限徵求時，委任股東的資格條件為持股繼續一年，持股比例從12%降為10%，但要先取得金管會的大股東適格性資格審核核准。

在無限徵求的部分，金管會本次雖降低持股門檻，由12%調降至10%，但要求取得大股東適格性審查。金管會強調，本次修正，主要考量金融業為高度監理行業，為避免金融機構少數股東，利用委託書取得經營權，規避大股東適格性審查，即金融業少數股東未來不能與「志同道合」的股東，來無限徵求委託書。

根據金管會統計，依銀行法同一人同一關係人計算的大股東持股逾10%的民營金控有7家，包含永豐金控、元大金控、富邦金控、國泰金控、日盛金控、國票金控、新光金控。另外，從主要金控董監持股狀況來看，以日盛金控董監持股最高，有59%，中信金控董監持股最低，僅1%。

銀行局表示，這7家金控大多從銀行轉制，已取得大股東適格性審查，其餘的，若要無限徵求時，要先取得大股東適合性的核准函，即中信金控、開發金控、台新金控以及玉山金控，這4家金控未來若要推動無限徵求時，不僅大股東持股要拉高至10%以上，且還要向金管會銀行局取得大股東適格性的核准函。

證期局表示，根據規定，徵求人的徵求資料要在股東會開會前38天送達公司，所以，徵求人要在股東會前的38天取得大股東適格性的審查。

另外，顧立雄今年3月曾在立法院財政委員會上表示，樺福遠航集團董事長張綱維持股三信商銀只有4%，卻用不同戶名、徵求委託書，持股達到17%，以規避金管會對金融業持股超過10%的大股東適格性審查，「從三信商銀案看，金融業的審查，幾乎是崩解了」。

以張綱維插旗三信商銀案來看，張透過旗下多家投資公司分別持有800張三信商銀股份就可以一般徵求方式，讓每家投資公司分別徵求3%的股份，合計持股超過10%，規避了金管會的10%大股東適格性審查。

顧立雄說，「若以三信商銀案例來看，張旗下7家投資公司都沒有達到千分之5的門檻」。

媒體追問，金管會本次修法提高委託書徵求門檻雖卡住了張綱維，但仍無法擋住口袋深的寶佳集團，顧立雄說，「這個質疑我無法否認」、「理論上來講沒有錯」。

顧立雄進一步指出，金管會做任何做改革應循序漸進、穩健進行，若一次拉高或廢除一般徵求的話，這樣影響股東會議事運作太大，先觀察明年的股東會，看千分之5的門檻是否可以有效遏阻有人用很少的股份來徵求3%股份，規避大股東適格性審查。（編輯：鄭雪文）1070517

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