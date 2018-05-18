499吃到飽引爆行動影音需求 電信業下個戰場

（中央社記者江明晏台北18日電）申辦499吃到飽成全民運動，人人4G上網吃到飽時代來臨，將行動影音需求推上高峰，電信業者積極搶攻眼球商機，OTT與直播服務儼然成下一個戰場。



台灣大哥大旗下OTT影音串流服務平台myVideo觀察，由於用戶升級到4G吃到飽後，不需要擔心行動上網流量用罄，可隨時隨地看電影和追劇，因此在499資費方案申辦期間，myVideo APP下載數不僅較前一週增加4成、影片觀看次數提升1倍，更帶動豪華月租新用戶數成長高達138%。



台灣大表示，myVideo人氣最旺的「0元強片」，在5月底前也引進金馬話題大作「血觀音」，讓用戶上網吃到飽、好片看到飽。



根據市調公司創市際與 comScore 於2017年10月底公布的報告，2017年8月台灣網友創造38.5億網路影音內容的高瀏覽次數，顯示線上影音娛樂這塊市場持續成長。



遠傳電信旗下friDay 影音積極擴大布局娛樂影視內容，直播收視人口逐年提升，目前會員數突破175萬戶，friDay影音App 下載數一舉突破750萬人次。



為了滿足既有會員的需求、擴大觀影族群的廣度，friDay影音近年來開始切入影視娛樂直播領域，除了獨家發行韓國、中國電影版權外，也成為金穗獎、金鐘獎、金馬獎及2018 Vocal Asia Festival 新竹阿卡貝拉國際藝術節等各大典禮指定線上直播平台。



今年friDay影音再度攜手與Hit Fm聯播網合作，成為2018 hito流行音樂獎官方指定唯一授權直播平台，6月3日將直播2018 hito流行音樂獎頒獎典禮。



此外，台灣大myVideo也與邁入20週年的台北電影節首度合作，將在myVideo推出台北電影節20週年線上影展專區網羅歷年台北電影節得獎作品、歷年開閉幕片，更包括本屆台北電影獎入圍作品「角頭2：王者再起」、「阿莉芙」、「紅衣小女孩2」，同時邀請台灣導演魏德聖、金馬強片「大佛普拉斯」導演黃信堯錄製短片推廣宣傳。（編輯：黃國倫）1070518