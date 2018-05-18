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牛仔褲大廠如興：坦尚尼亞將成最大產區

發稿時間：2018/05/18 08:14

最新更新：2018/05/18 08:14

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（中央社記者韋樞台北18日電）全球最大牛仔褲製造商如興紡織正積極在海外擴廠、擴產能。董事長陳仕修表示，他會視牛仔褲的市場趨勢，非洲的坦尚尼亞未來會逐步成為如興旗下最大的生產基地。

如興擴大營運規模，營運據點從台灣、柬埔寨、中美洲，擴大到坦尚尼亞、緬甸、中國等地，主要是為了透過全球化的方式就近取得合適的原物料，並利用區域平衡的概念，獲取關稅優惠，所生產的產品以輸出歐美為最大宗。

陳仕修表示，如興年產量約9300萬條牛仔褲，目前正在柬埔寨、緬甸、坦尚尼亞等地擴廠，產能再增3成，未來原料採購、銀行融資能力大幅提升，毛利再增。

陳仕修指出，如興旗下坦尚尼亞已有2座廠房，今年4月完成一座新廠房，這座廠房有20條產線，建好後是全坦尚尼亞最大的工廠，目前正在投產準備中。

他說，坦尚尼亞廠區享有美國的「非洲成長暨機會法案(AGOA)」優惠，牛仔服飾產品出口美國免關稅；他會視市場趨勢，逐步增加坦尚尼亞的產能，未來會成為如興旗下最大的產區，只是坦尚尼亞廠的技術能力距離柬埔寨廠還有再進步空間，若是複雜的流行服飾較不適合在坦國生產。

至於如興目前最大產區在柬埔寨，擁有21個大小廠，陳仕修說，他打算今年在現有的柬埔寨金邊市興旺工業區內再擴建一座20條產線的製衣廠，同時在2號公路邊再建一座20條產線的廠，2020年逐步關閉在金邊市區的小型廠。

另外，緬甸當地第一座廠已蓋好，第二座廠今年3月已完工，5月已有部分產線開始投產。（編輯：張均懋）1070518

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