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520前最後交易日 關注外資動向

發稿時間：2018/05/18 08:32

最新更新：2018/05/18 08:32

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（中央社記者韓婷婷台北18日電）美元指數轉強、美國10年期公債殖利率維持高檔，壓抑美股收黑，不過由於今天是520前最後一個交易日，分析師認為，台股低檔雖有撐，但仍須注意來自外資的賣壓。

美股4大指數出現回檔，道瓊工業指數下跌54.95點、跌幅0.22%，收在24713.98點，NASDAQ指數下跌15.82點、跌幅0.21%，收在7382.47點；S&P 500指數下跌2.33點、跌幅0.09%、收在2720.13點，費城半導體指數下跌5.23點、跌幅0.38%，收在1364.87點。

分析師表示，今天是520總統就職週年前最後一個交易日，市場對於內資撐盤具有期待，指數若能上漲超過26點，也能讓週線出現連2漲，不過在美元指數續強的壓力下，外資賣超的誘因仍在，需注意來自權值股的壓力是否減輕。

此外，熱門族群包括被動元件、矽晶圓、生技、風電概念等，資金是否持續湧入，也是盤面能否維持熱度的關鍵所在，尤其是被動元件利多利空夾雜，今天表現格外令市場關注。

倫敦市場北海布倫特原油期貨價格17日漲破每桶80美元價位，創下2014年底以來新高，能源類股領漲推高歐洲主要股市；倫敦股市金融時報百種股價指數(FTSE 100)終場上漲0.7%、收在7787.97點、創下收盤歷史新高；法蘭克福股市DAX 30指數上漲0.9%，收在13114.61點，巴黎股市CAC 40指數上漲1.0%，收在5621.92點。（編輯：張均懋）1070518

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