應用材料銷售預測不如預期 股價挫跌

（中央社舊金山17日綜合外電報導）全球最大半導體及顯示器製造設備供應商應用材料公司銷售預測不如預期，投資人擔心長達5年的產業復甦成長可能已沒動力，盤後股價最多下跌5.9%。



彭博報導，應用材料（Applied Materials Inc.）執行長狄克森（Gary Dickerson）表示，儘管整體需求依舊強勁，但顯示器和高階手機儲存資料的晶片製造商一些項目開發的腳步都放慢了。他說，應材設備用戶的最大終端市場是智慧型手機。



應材預期人工智慧運算等新科技，將會繼續推動晶片和應材機械設備的訂單。



應材今天在聲明中表示，會計年度第3季營收將介於43.3億到45.3億美元。根據彭博彙整的數據，分析師平均預估為45.3億美元。銷售額中間值較去年同期增加18%，低於部分分析師先前預期的21%增幅。



狄克森預測，明年顯示器部門營收將減少15%到20%，不如近幾年30%的升幅。他說，主要原因為建造生產較新型有機發光二極體（OLED）顯示器工廠的計畫延後，服務營收將有助於彌補這一個缺口。



應材股價收53.96美元。今年股價累漲5.6%，2017年和2016年分別攀漲58%和73%。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1070518