原油漲破80美元 台塑四寶引塑化股走高

（中央社記者韋樞台北18日電）倫敦北海原油每桶突破80美元，市場人士甚至預言會破100美元。塑化股漲幅今天續受惠油價飆升，為台股漲勢最凌厲類股，台塑四寶持續在7年新高價附近盤旋，中石化爆量攻上漲停。



倫敦市場北海布倫特原油期貨價格今天一度漲破每桶80美元價位，創下2014年底以來新高，收盤時雖然回跌到80美元以下，收在79.30美元，僅小漲2美分。市場人士預言油價可能將一路漲到每桶100美元。



至於紐約商品交易所，美國市場基準商品西德州中級原油期貨價格終場持平，報每桶71.49美元。



市場人士認為，石油輸出國家組織（OPEC）和俄羅斯已經在有效地貫徹他們的政策。值高峰之際，又有伊朗所做的宣布推升價格。



台股今天開高走高，塑化類股漲幅傲視台股，盤中最高上漲1.1%，主要是受台塑三寶─台塑、南亞、台化等股價17日開高走高連袂上漲，股價創下7年新高所致，今天繼續在7年新高價附近盤旋，台化續創新高，盤中最高新台幣119.5元，漲幅1.7%；台塑化盤中最高127.5元，同17日盤中最高價。



中石化股價表現最搶眼，近日獲外資青睞連3買，居塑化股漲幅最大，今天開盤未久即鎖漲停14.75元，成交量擴大到逾12萬張。中石化表示，今年首季己內醯胺(CPL)和丙烯(月青)(AN)市場價約在每公噸2000美元，相對平穩；首季AN廠因歲修，價格表現較強。



中石化首季累計營收94億9445萬元，營業毛利12億5789萬元，毛利率13.25%，合併稅後盈餘11億439萬元，年減16.64%，每股稅後盈餘(EPS) 0.41元。（編輯：郭萍英）1070518