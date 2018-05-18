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電子股不給力 台股一度翻黑平盤震盪

發稿時間：2018/05/18 10:54

最新更新：2018/05/18 10:54

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（中央社記者韓婷婷台北18日電）台股今天早盤雖一度有意攻過10900點大關，不過電子股後繼無力，拖累大盤一度由紅翻黑，雖傳產、金融表現亮眼，但指數僅維持在平盤附近震盪，量能還恐創近期新低。

截至10時30分，加權股價指數下跌12.61點、為10821.20點、成交值新台幣594.20億元，台股早盤一度突破5日線約10880點反壓，但僅靠二線塑化、食品、紡織、營建等內需股，無力支撐指數頹勢，台積電走勢偏弱，顯示外資仍站賣方。

分析師表示，今天是520總統就職2週年前最後1個交易日，市場期待520行情發酵，不過由於5月3日低點以來指數急漲逾400點，短線有解套賣壓待消化，加上美元指數續強吸引外資回流美國，對電子權值股而言賣壓較重，間接壓抑指數空間。

法人也認為，外資昨天大減台指期多單約5500口，未平倉淨多單部位降至3.7萬口左右，加上在現貨市場短線又轉賣超，顯示外資態度多空未明，市場觀察520總統談話有無新亮點，台股後市走向才會較為明確。

在指標股方面，股王大立光傳出接獲三星(Samsung)手機鏡頭訂單，拼上最後一塊拼圖，股價重回4000元以上大關；被動元件多空消息雜亂，趁短線漲多後拉回清洗籌碼，國巨股價打回平盤附近，奇力新、日電貿股價雖穩在平盤之上，但華新科、禾伸堂、信昌電走跌，類股表現分歧。（編輯：黃國倫）1070518

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