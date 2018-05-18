日圓盤中貶至3個月低 交易員：逢低可買

台銀牌告日圓現金賣出價18日盤中一度出現0.2721元低點，創逾3個月盤中新低價位。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱柏勝台北18日電）美國10年期公債殖利率創7年高，激勵美元走揚，日圓兌美元貶破110元，對美元貶幅高於新台幣，今天台銀牌告日圓現金賣出價盤中一度出現0.2721元低點，創逾3個月盤中新低價位。



日圓現金賣出價前波盤中低點，是2月9日的0.272元。



外匯交易員表示，美國10年期公債殖利率來到近7年的高點，且美國公布經濟數據表現亮眼，強化美國聯準會（Fed）6月升息預期，激勵美元走強，今天亞幣開盤雖小貶，但韓元反彈小升，新台幣也匯價也有支撐，反而是日圓續貶，一度來到110.97元價位，在日圓貶幅大於新台幣的情況下，新台幣兌日圓也呈升值走勢。



根據台銀最新牌告價格，今天早上日圓現金賣出價一度來至0.2721元的價位，創逾3個月盤中新低。暑假將屆，又有許多哈日族有意赴日旅遊，批踢踢的日本旅遊板上，更不乏期待坐等「0.26開頭」的網友，「如果出現0.26，立馬梭身家（換匯）。」



對此，外匯交易員說，日圓近期雖走弱，但已接近前波支撐價位，隨時可能反彈，與其期待「0.26開頭」的價位，不如逢低就分批買進，「這個價位已經是今年來相對甜蜜點，不要太貪心」。（編輯：郭萍英）1070518