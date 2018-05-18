立委籲減免網路轉帳手續費 金管會允研究

（中央社記者范正祥台北18日電）民進黨立委林俊憲今天呼籲減免網路轉帳手續費，帶動數位經濟。對此，金融監督管理委員會銀行局和財金公司回應將研究。



林俊憲在立法院召開「減免網路轉帳手續費．完善台灣數位金融基石」記者會，他說，將正式提案主張立即降低網路銀行跨行轉帳手續費一半，長期朝免費目標。



林俊憲表示，金管會2015年開放銀行辦理網路線上開戶至今已邁入第三年，現有23家銀行業者開辦，2017年底開戶數39萬，截至今年3月開戶數已突破64萬，3個月淨增近25萬戶，今年可望突破百萬；然而民眾使用網銀跨行轉帳仍須付新台幣15元手續費，民眾抱怨台灣網路轉帳手續費太高，不利數位經濟。



他指出，根據金管會銀行局提供的數據，2017年台灣民眾使用「網路ATM」及「網路銀行」跨行轉帳次數共計約3762萬筆，相較實體ATM跨行交易次數（含轉帳及提款）8.79億筆，還有很大的成長空間。但目前不管是網路ATM或網路銀行，跨行轉帳都比照實體ATM向用戶收取15元手續費，民眾沒有使用的誘因。



林俊憲認為，網路銀行轉帳或網路ATM轉帳，絕對有調降跨行轉帳手續費的空間。推動數位金融需要各方條件，民眾使用習慣的養成是完善數位金融體系的基石，全面減免網路跨行轉帳手續費可以成為吸引民眾使用數位金融服務的誘因。



對於林俊憲的訴求，出席記者會的銀行局組長黃光熙表示，感謝立委對此議題的關切。可以請財金公司是否有國外資料，予以蒐集，妥適研議規劃，做些研究。



財金公司副總經理黃昱鵬說，國內外網路銀行的轉帳手續費模式都很接近，國內在轉帳方面的手續費，相對國際還是比較低廉。英美和亞洲國家大部分銀行都依據經營策略及客戶往來時機訂定不同優惠手續費，譬如有些銀行是存款帳戶一定金額以下可以免收手續費，但超過一定金額可能要收帳戶管理費，也有一些銀行是免收手續費，但原本就有收帳戶管理費，每家銀行的模式都不一樣。（編輯：張均懋）1070518