/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 安室奈美惠傘兵西城秀樹 金曲獎
>rss

物價上漲特別有感 家庭所得級別藏關鍵

發稿時間：2018/05/18 12:21

最新更新：2018/05/18 12:21

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者潘姿羽台北18日電）受薪階級談物價多認為「漲很大」，但每每主計總處公布物價變動，都稱「溫和穩定」，主計總處直指，其實高中低所得的家庭因為消費結構不同，對物價感受也會有落差。

今年以來衛生紙、電價、油價接連上漲，引發民眾對於萬物齊漲的不滿，不過據主計總處按月發布的物價變動概況，今年1至4月消費者物價指數（CPI）平均年增1.65%，仍處溫和平穩的範圍。

主計總處綜合統計處副處長梅家瑗說明，民眾感受會和官方統計有落差的原因，和家庭所得收入層級、購買頻度都有關係；由於高中低所得的家庭消費結構不同，如食物類在中低所得家庭的權數較重，當食物類價格上漲，中低所得家庭會比高所得家庭更有感。

以4月CPI為例，CPI總指數年增1.98%，七大類中變動較大者為雜項類、年漲5.43%，主因是菸稅調漲的效果所致，香菸上漲了36.16%，影響總指數增加0.44個百分點，食物類也漲了2.69%。

而觀察4月所得層級別的CPI年增率，低所得、中所得家庭CPI分別年增2.31%與2.10%，均高於CPI總指數年增率1.98%，高所得家庭則明顯較低、年增1.62%。

梅家瑗解釋，不同所得層級別的消費結構不同，即便都會購買香菸，但高所得家庭收入較多，香菸上漲對他們的影響較小，對低所得家庭就會非常有感、甚至可能因此戒菸。

再以新聞媒體最常報導的菜價上漲為例，低所得家庭中，食物類權數占CPI總指數近三成，在中所得家庭權重也有二成五，但在高所得家庭中僅占一成九，梅家瑗指出，這代表菜價上漲時，因中低所得家庭在買菜的支出比重較高，對物價上漲的感受會更明顯。

梅家瑗也補充，民眾對物價的感受也會跟購買頻度有關，對於購買頻度較高的商品、物價感受會更明顯，若是久久才購買一次，對價格的感受則不太顯著。（編輯：黃國倫）1070518

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
國家人權博物館揭牌
國家人權博物館揭牌
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP