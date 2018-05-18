物價上漲特別有感 家庭所得級別藏關鍵

（中央社記者潘姿羽台北18日電）受薪階級談物價多認為「漲很大」，但每每主計總處公布物價變動，都稱「溫和穩定」，主計總處直指，其實高中低所得的家庭因為消費結構不同，對物價感受也會有落差。



今年以來衛生紙、電價、油價接連上漲，引發民眾對於萬物齊漲的不滿，不過據主計總處按月發布的物價變動概況，今年1至4月消費者物價指數（CPI）平均年增1.65%，仍處溫和平穩的範圍。



主計總處綜合統計處副處長梅家瑗說明，民眾感受會和官方統計有落差的原因，和家庭所得收入層級、購買頻度都有關係；由於高中低所得的家庭消費結構不同，如食物類在中低所得家庭的權數較重，當食物類價格上漲，中低所得家庭會比高所得家庭更有感。



以4月CPI為例，CPI總指數年增1.98%，七大類中變動較大者為雜項類、年漲5.43%，主因是菸稅調漲的效果所致，香菸上漲了36.16%，影響總指數增加0.44個百分點，食物類也漲了2.69%。



而觀察4月所得層級別的CPI年增率，低所得、中所得家庭CPI分別年增2.31%與2.10%，均高於CPI總指數年增率1.98%，高所得家庭則明顯較低、年增1.62%。



梅家瑗解釋，不同所得層級別的消費結構不同，即便都會購買香菸，但高所得家庭收入較多，香菸上漲對他們的影響較小，對低所得家庭就會非常有感、甚至可能因此戒菸。



再以新聞媒體最常報導的菜價上漲為例，低所得家庭中，食物類權數占CPI總指數近三成，在中所得家庭權重也有二成五，但在高所得家庭中僅占一成九，梅家瑗指出，這代表菜價上漲時，因中低所得家庭在買菜的支出比重較高，對物價上漲的感受會更明顯。



梅家瑗也補充，民眾對物價的感受也會跟購買頻度有關，對於購買頻度較高的商品、物價感受會更明顯，若是久久才購買一次，對價格的感受則不太顯著。（編輯：黃國倫）1070518