/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 安室奈美惠傘兵西城秀樹 金曲獎
>rss

宏達電U12+將亮相 傳有透視藍且售價漲

發稿時間：2018/05/18 12:27

最新更新：2018/05/18 12:27

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者江明晏台北18日電）宏達電年度旗艦機HTC U12+將於23日亮相，傳聞除了黑、紅色，也可能有「透視藍」，並搭載前後均雙鏡頭、人臉辨識等設計，旗艦機價格傳漲約一成，各界將關注能否掀起買氣。

宏達電將在5月23日舉行發表會，年度旗艦機U12+將亮相，而邀請函上的內部零件圖也透露玄機，讓市場聯想U11+首創搭載的透視黑設計不排除在U12+上看見。

目前消息傳出，U12+除了黑色、紅色，也可能會有特製版的「透視藍」。

另外，科技部落客Evan Blass近期在Twitter曝光HTC U12+的完整規格，以及3種配色的渲染圖。

先就外觀觀察，渲染圖顯示U12+手機全螢幕設計不會採取類似iPhone X的「瀏海頭」，且具有更窄的邊框，背面將採用橫向排列的雙鏡頭設計，同時延續U11+背面式指紋感測。

流出的規格顯示，U12+可能會搭載高通Snapdragon845處理器、記憶體配置為6GB RAM與64或256GB儲存空間、6吋18：9螢幕，前後相機的配置都是雙鏡頭，包括1200萬、1600萬畫素主鏡頭與及雙800萬畫素前鏡頭。

其他規格方面，U12+傳聞搭載3500mAh的電池容量，也會有第二代Edge Sense側邊感測功能，並有人臉辨識設計，前後雙鏡頭都將支援AR貼紙功能。

至於售價部分，傳聞指出，U12+ 64GB ROM版本的定價將會是2萬3500元，至於128GB ROM版本的定價則是2萬4900元，和前一代HTC U11+相比，將分別上漲3600元和3000元，幅度在一成以上，也符合今年各家旗艦機上漲趨勢。（編輯：郭萍英）1070518

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
國家人權博物館揭牌
國家人權博物館揭牌
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP