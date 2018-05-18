宏達電U12+將亮相 傳有透視藍且售價漲

（中央社記者江明晏台北18日電）宏達電年度旗艦機HTC U12+將於23日亮相，傳聞除了黑、紅色，也可能有「透視藍」，並搭載前後均雙鏡頭、人臉辨識等設計，旗艦機價格傳漲約一成，各界將關注能否掀起買氣。



宏達電將在5月23日舉行發表會，年度旗艦機U12+將亮相，而邀請函上的內部零件圖也透露玄機，讓市場聯想U11+首創搭載的透視黑設計不排除在U12+上看見。



目前消息傳出，U12+除了黑色、紅色，也可能會有特製版的「透視藍」。



另外，科技部落客Evan Blass近期在Twitter曝光HTC U12+的完整規格，以及3種配色的渲染圖。



先就外觀觀察，渲染圖顯示U12+手機全螢幕設計不會採取類似iPhone X的「瀏海頭」，且具有更窄的邊框，背面將採用橫向排列的雙鏡頭設計，同時延續U11+背面式指紋感測。



流出的規格顯示，U12+可能會搭載高通Snapdragon845處理器、記憶體配置為6GB RAM與64或256GB儲存空間、6吋18：9螢幕，前後相機的配置都是雙鏡頭，包括1200萬、1600萬畫素主鏡頭與及雙800萬畫素前鏡頭。



其他規格方面，U12+傳聞搭載3500mAh的電池容量，也會有第二代Edge Sense側邊感測功能，並有人臉辨識設計，前後雙鏡頭都將支援AR貼紙功能。



至於售價部分，傳聞指出，U12+ 64GB ROM版本的定價將會是2萬3500元，至於128GB ROM版本的定價則是2萬4900元，和前一代HTC U11+相比，將分別上漲3600元和3000元，幅度在一成以上，也符合今年各家旗艦機上漲趨勢。（編輯：郭萍英）1070518