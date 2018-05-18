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國際品牌最青睞城市 台北排名亞太第2

發稿時間：2018/05/18 13:19

最新更新：2018/05/18 13:19

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（中央社記者韋樞台北18日電）外商商仲世邦魏理仕發布2018年零售業全球化報告，統計2017年進軍台北的國際品牌達52家，排名亞太第2，餐飲品牌占4成，今年首季新餐飲品牌更占近半，居所有新進品牌類型之冠。

世邦魏理仕今天發布「2018年零售業全球化」研究報告，統計全球123個城市，由於亞太區經濟成長樂觀，進入市場成本較低，國際品牌願意挹注更多資源在亞太區，其中台北市名列2017年國際品牌最青睞全球城市第3名，僅次於香港和杜拜；在亞太區內居第2，僅次於香港。

世邦魏理仕台灣研究部副董事李嘉玶表示，統計2017年各城市新進國際品牌，台北市以總數52家名列國際品牌最青睞亞太城市的第2，餐飲類品牌占比高達4成，且受到文化和進入成本的考量，去年來台餐飲品牌中近90%為亞洲業者（如日本、韓國品牌），而2018年首季新進的餐飲品牌比例更高占所有新進品牌的46%，居所有新進零售品牌類型之冠。

李嘉玶指出，外出飲食不單是果腹而已，它更是台灣消費者重要的娛樂及社交場合，因此帶動餐飲業者積極布局，預期2018年餐飲業仍是零售店面租賃市場的需求主力。

此外，在百貨公司內的餐飲類占比也增多。李嘉玶觀察，百貨業紛紛提高商場內餐飲占比，顯示餐飲業績貢獻商場營業額頗多，反映出百貨業對餐飲品牌寄予厚望，也希望餐飲業的知名度和人氣能有效提升來客數及增加營業收入。（編輯：楊玫寧）1070518

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