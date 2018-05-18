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庫許納家族地產 傳即將獲卡達投資公司紓困

發稿時間：2018/05/18 13:53

最新更新：2018/05/18 13:53

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（中央社紐約17日綜合外電報導）「紐約時報」今天報導，美國總統川普女婿庫許納（Jared Kushner）家族所有的地產公司，已經快與一家與卡達有關係的公司達成協議，替旗下紐約旗艦辦公大樓紓困。

紐時引述兩名房地產主管說法報導，庫許納公司（Kushner Companies）與布魯克菲爾德物業管理公司（Brookfield Properties）就合作掌管有41層樓的第五大道666號（666 Fifth Avenue）大樓，進入最後階段協商。

布魯克菲爾德物業管理公司是一家上市公司，總部設於加拿大，最大投資者之一是卡達投資局（Qatar Investment Authority）。

庫許納公司尚未應要求置評。

紐時報導，庫許納家族是在11年前以創新高的18億美元買下這棟辦公大樓，但這棟大樓今日的收益僅為每年抵押貸款約一半，41層樓有30%的空間無人進駐。

紐時說，另與中國安邦保險集團（Anbang Insurance）洽談投資第五大道666號的會談，在庫許納擔任政治角色又跨足家族企業的批評聲浪中，於一年前宣告破局。

庫許納在川普當選後離開家族企業，現在是白宮重要顧問，但仍保留大多數公司股份。

紐時說，與布魯克菲爾德物業管理公司達成協議，可能讓他在白宮與企業的雙重角色，引發更多疑慮。

庫許納年初喪失最高機密權限。根據「華盛頓郵報」，中國、以色列、墨西哥與阿拉伯聯合大公國曾考慮利用庫許納的企業與政治弱點。

紐時報導，卡達投資局與布魯克菲爾德物業管理公司已在若干房地產交易上合作，也控制倫敦的金絲雀碼頭（Canary Wharf）建案。

紐時又說，布魯克菲爾德物業管理公司將接管這棟第五大道建築的出租與營運，計劃注資數億美元整修這棟61年建築。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1070518

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