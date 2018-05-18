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南迴草埔隧道貫通 首位女性工地主任受矚

發稿時間：2018/05/18 14:30

最新更新：2018/05/18 14:47

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zoom in 總統蔡英文（左）18日出席台9線南迴公路拓寬改善後續計畫草埔隧道全線貫通典禮，致贈紅包及加菜金給互助營造公司工地處長鄭敬伶（右）。中央社記者吳翊寧台東攝　107年5月18日總統蔡英文（左）18日出席台9線南迴公路拓寬改善後續計畫草埔隧道全線貫通典禮，致贈紅包及加菜金給互助營造公司工地處長鄭敬伶（右）。中央社記者吳翊寧台東攝　107年5月18日

（中央社記者葉素萍台東18日電）總統蔡英文今天出席台9線南迴公路拓寬改善後續計畫草埔隧道貫通典禮；承包工程的互助營造打破禁忌，拔擢女性承擔重任，目前擔任處長的鄭敬伶是首位隧道工程女性工地主任。

蔡總統今天出席「台9線南迴公路改善計畫隧道貫通典禮」，除肯定工程團隊的努力，也強調，區域均衡發展是政府施政的重要目標，未來台灣兩邊的交通，透過公路網、鐵路網的建置，一定會越來越方便，區域也會更加繁榮。

承包工程的互助營造說，這個貫通典禮儀式，象徵施工過程中最困難的階段已經克服；這項隧道工程長度4.6公里，北上南下雙線共長9.2公里，施工團隊自102年7月開工，歷經1773天的努力，終於開花結果。

互助營造指出，眾所皆知，雪山隧道困難重重，而這個台9線C2隧道標的困難度，也不遑多讓；互助營造施工團隊在102年組成「台9線南迴公路安朔至草埔段C2隧道標新建工程專案工程處」進駐工地；工程期間遭遇各種施工特殊情況，尤其是多次的意外抽坍與無法預測的大小湧水，狀況不斷，讓施工單位吃盡苦頭。

蔡總統今天頒發加菜金給工程人員，其中，最引人注目的是互助營造公司的處長鄭敬伶；現場司儀特別介紹她是「首位隧道工程女性工地主任」。

互助營造指出，在台9線C2標隧道工程中，打破禁忌，拔擢女性承擔重任；談到隧道工程，眾人刻板印象總認為這是男性專長，不過，互助營造顛覆這項迷思，包括鄭敬伶與擔任安衛主任的王玥文，兩位傑出的女主管，以細膩及韌性的特質，無畏險阻，繳出亮麗成績單。

互助營造說，當日本還在討論可否讓女性登上相撲土俵之際，在一向陽剛氣息濃郁的營造業界，台灣女將有機會參與並領導隧道工程進行，證明女性的卓越才華與堅毅。（編輯：林興盟）1070518

總統蔡英文（左）18日在台東草埔隧道工地出席台9線南迴公路安朔至草埔段「草埔隧道新建工程全線貫通典禮」，致贈施工團隊紅包及加菜金，慰勉大家辛勞。中央社記者吳翊寧台東攝　107年5月18日總統蔡英文（左）18日在台東草埔隧道工地出席台9線南迴公路安朔至草埔段「草埔隧道新建工程全線貫通典禮」，致贈施工團隊紅包及加菜金，慰勉大家辛勞。中央社記者吳翊寧台東攝　107年5月18日
總統蔡英文（中）18日在台東草埔隧道工地出席台9線南迴公路安朔至草埔段「草埔隧道新建工程全線貫通典禮」，並啟動貫通儀式。中央社記者吳翊寧台東攝　107年5月18日總統蔡英文（中）18日在台東草埔隧道工地出席台9線南迴公路安朔至草埔段「草埔隧道新建工程全線貫通典禮」，並啟動貫通儀式。中央社記者吳翊寧台東攝　107年5月18日
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