中華電投資4Gamers 放眼東南亞電競生態圈

（中央社記者江明晏台北18日電）中華電信今天宣布參與電競新創業者4Gamers就肆電競股份有限公司B輪投資，強化數位經濟發展，扶植台灣新創產業，長期將攜手4Gamers輸出台灣電競經驗，共同進軍東南亞電競市場。



電競已成為全球最受關注的產業，台灣在總統蔡英文支持推動下正式通過電競產業納入運動產業，2018年雅加達亞運把電競比賽列入示範項目，並於2022年的杭州亞運列為正式比賽項目。



中華電信董事長鄭優表示，中華電信非常看好電競產業的發展，台灣的高品質寬頻網路、遊戲產業及電競人才，為發展電競產業的最佳基礎，本次透過轉投資電競新創業者4Gamers，中華電信正式宣布切入電競新興領域。



他表示，短期藉由深入電競年輕客群，開發電競寬頻、影音等新興數位服務；長期將攜手4Gamers輸出台灣電競經驗，共同進軍東南亞電競生態系。對中華電信業務具有高度策略綜效，同時呼應政府電競產業政策。



4Gamers執行長黃智仁表示，本輪投資係中華電信、阿里巴巴台灣創業者基金與中華開發資本共同投資，藉由中華電信在台灣的電信領導品牌及東南亞長期佈局基礎，結合4Gamers過去4年在台灣成功驗證的電競生態鏈商業模式，將有很大的潛力把此商業模式複製到新南向東協國家，提升營運效能，並促進台灣電競產業的國際地位。



同時，黃智仁表示，B輪投資後將加深與中華電信合作，與中華電信共同設計與優化更符合玩家需求的產品，透過4Gamers的社群網絡，及時與玩家溝通與推廣。4Gamers將對公司進行重新定位，從大家熟知的電競賽事整合行銷服務，更進一步邁向以遊戲與電競為核心的泛娛樂領域，重新定義自己為一家Gaming公司，未來不排除在電競領域以外發展更多類型的新興業務。



4Gamers成立於2013年，業務模式過去以 B2B（商業對商業）為主，設立賽事系統平台，在自有賽事品牌外，也為其他機構提供電競賽事規劃、執行、轉播、報名、管理及行銷推廣的解決方案。2014年創立4Gamers新聞網站與全台首創數位電競雜誌，以遊戲與電競相關內容深耕社群，持續發掘與培養專業主播賽評、KOL（Key Opinion Leader）與各類人才，建立台灣電競生態鏈。（編輯：林沂鋒）1070518