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用電量再飆新高 連續5天破今年紀錄

發稿時間：2018/05/18 17:04

最新更新：2018/05/18 17:12

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大台北地區18日中午飆出攝氏37.4度高溫，再度刷新今年台北高溫紀錄。 中央社記者孫仲達攝 107年5月18日大台北地區18日中午飆出攝氏37.4度高溫，再度刷新今年台北高溫紀錄。 中央社記者孫仲達攝 107年5月18日

（中央社記者陳政偉台北18日電）大台北地區今天再飆出攝氏37.4度高溫，用電量連續第5天創下今年新高紀錄。台電表示，今天最高用電量在下午2時5分達到3506.06萬瓩，連2天創歷年5月用電量新高。

中央氣象局觀測，今天中午12時31分，大台北地區出現攝氏37.4度，是台北站設站以來，5月份第2高溫紀錄，歷史上5月最熱紀錄是西元1991年5月的37.7度。

台電官網資料顯示，今天備轉容量177.63萬瓩、備轉率5.07%。受到大台北地區再飆出37.4度高溫，台電指出，最高用電量在下午2時5分達3506.06萬瓩，除連續5天刷新今年用電新高，也連續2天打破5月用電統計歷史新紀錄。

面對夏季用電高峰，行政院原子能委員會14日同意已完成大修的核三廠1號機起動，台電核三廠1號機也在16日下午4時30分併聯供電。

台電副中央調度監鄭有財受訪時表示，雖然今天高溫炎熱，但因好天氣的關係，太陽光電就提供100萬瓩左右供電能量，而核三1號機升載狀況順利，目前幾乎接近滿載，提供95萬瓩、占比約3%的供電，適時挹注今日用電尖峰負載。

依中央氣象局預測，高溫情形將延續到下週一、二，鄭有財表示，今天用電量雖然達3506.06萬瓩，但離歷史用電最高紀錄3645.3萬瓩仍有距離。

針對未來電力調度，鄭有財說，台中電廠7號機在5月20號完成歲修，應該可以投入下週一上班日的部分供電。他強調，台電稍晚會根據今天與未來供電情勢，做滾動式檢討。

據台電提供的資料，截至5月18日為止，今年用電量排名依序為今天的3506.06萬瓩，5月17日達3469.2萬瓩，5月16日3423.5萬瓩，5月15日3351.8萬瓩，5月14日3291.4萬瓩，5月7日3276.2萬瓩，5月2日3235.1萬瓩，5月8日3172.9萬瓩，4月23日3148.7萬瓩及4月24日3111萬瓩。

若觀察歷年5月用電量排名，最高紀錄是今天出現的3506.06萬瓩，次高為17日的3469.2萬瓩，第三高為2016年5月31日3442.47萬瓩，接著為2018年5月16日用電量3423.5萬瓩，然後是2016年5月30日3408.07萬瓩。（編輯：張良知）1070518

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