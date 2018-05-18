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白木屋一週內停業 董座：虧損近5億真的撐不下去了

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補助中小製造業導入AI 經濟部先砸9000萬

發稿時間：2018/05/18 17:45

最新更新：2018/05/18 17:45

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（中央社記者陳政偉台北18日電）經濟部表示，今年將投入新台幣9000萬元，補助製造業供應鏈導入AI人工智慧，從民國108年起逐年增加經費，預計到111年底將輔導至少20個產業聚落、逾200家中小製造業共同合作。

經濟部工業局主任秘書陳佩利今天表示，預計選定北中南重點產業聚落，導入AI應用，提升智慧製造能力，今年底前預計投入9000萬元經費，並爭取108年起新增經費，到111年底，促進系統設計整合服務新增營收超過9億元，支撐研發人力或新增就業超過100人。

陳佩利說，目前已初步規劃輔導作法，未來1個月的時間將陸續徵詢北中南產業聚落業者及專家意見，預計6月底前正式公告提案辦法，受理申請。而6到8月間，會進行主題式公告與審查，以利後續執行。

工業局知識服務組科長吳明徽表示，推動對象是以營收新台幣30億元以下的中小企業製造業為主，針對重點產業聚落，以共用平台或中心衛星廠合作模式推動，再持續擴散。

吳明徽指出，目前重點產業聚落優先以北部成衣製造產業、光學製造產業、汽車零件業、電力機械設備業及電纜業，中部工具機產業、家具產業、毛衣襪子產業、塑膠模具產業及金屬加工製造業、南部模具產業、藥品產業、馬達產業及食品產業等進行推動。

不過，吳明徽說明，在導入AI應用前，須先由系統設計整合服務業者做規劃，工業局期盼藉此提供試煉場域，培養台灣導入AI的整體解決方案能力，目前初估至少有20家業者有這樣的潛力，也希望未來能夠輸出海外。（編輯：蘇志宗）1070518

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