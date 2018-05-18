貿協與印度貿易推廣組織 強化會展等合作

外貿協會秘書長葉明水（右）與印度貿易推廣組織秘書長庫瑪（左）18日在新德里舉行雙邊會議會前會握手，雙方在會展、產業交流達成合作共識。（外貿協會提供）中央社記者康世人新德里傳真 107年5月18日

（中央社記者康世人新德里18日專電）中華民國對外貿易發展協會與印度貿易推廣組織今天在新德里達成協議，決定首屆雙邊會議訂於10月在台北舉行，雙方會協助對方辦理會展或參與對方的活動，促進產業交流。



在經濟部國際貿易局推動促成下，外貿協會與印度貿易推廣組織（ITPO）1月簽署合作備忘錄；貿協秘書長葉明水與ITPO秘書長庫瑪（Deepak Kumar）今天在新德里共同主持雙邊會議會前會，在會展合作、產業交流等方面達成協議。



中華民國駐印度代表處經濟組長楊宏、國貿局副組長陳新發也與會，為雙方未來更廣泛的交流熱身。



外貿協會表示，雙方決定首屆貿協與印度貿易推廣組織雙邊會議將於10月在台北登場，為台印廠商合作開拓機會，兩機構同意透過會展加強產業交流合作。



另外，貿協在10月舉辦的台北國際電子產業科技展，及2019年舉辦的台北國際電腦展和台北國際食品展覽會，印度貿易推廣組織都將組團參加；印度貿易推廣組織也將協助貿協於10月在班加羅爾（Bengaluru）舉辦2018年智慧亞洲展（Smart Asia 2018）。



貿協也將參加ITPO在新德里舉辦的安控產業展，協助台灣廠商爭取政府採購商機。



貿協表示，雙方同意在第三地市場推動台印企業交流，共同舉辦論壇、洽談會等，為雙邊廠商尋求更多合作機會。



貿協和ITPO更強調人才培育與交流的重要性，預計藉由組團互訪，或利用印度會展產業協會（IEIA）、亞洲會展產業論壇（AMF）等會展論壇機會，加強兩機構人才訓練。



葉明水表示，台印2017年雙邊貿易成長27%，達到63億美元，從台印合作潛力來看，相信有無窮進步空間。



他說，貿協2018年將組織及參與展覽、貿易訪問團等29項印度拓銷活動。



根據國際貨幣基金（IMF）最新報告，印度是2018年全球經濟成長較快的經濟體之一，預估經濟成長率將達7.4%，2019年達7.8%，經濟前景穩定樂觀。



貿協表示，與印度貿易推廣組織攜手，未來可望多方推動會展、智慧城市、電動車、綠能產業等多方面合作，結合雙方優勢，為台印企業創造雙贏。（編輯：郭中翰）1070518