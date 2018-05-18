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Facebook調查：影音廣告有助品牌喜好度

發稿時間：2018/05/18 18:47

最新更新：2018/05/18 18:47

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（中央社記者吳家豪台北18日電）Facebook（臉書）委託調查發現，影音廣告與品牌連結指數呈正相關，影音廣告可有效提高消費者對品牌的喜好度、信賴度及推薦度。

Facebook委託尼爾森就各品牌對台灣消費者的影響力進行「2017 Facebook行動世代最具影響力品牌」調查，今天公布研究結果。

這份研究以尼爾森品牌連結指數為框架，根據品牌熟悉度、喜好度、信賴度和推薦度的統計數據作為計算準則，再結合Facebook廣告數據，向消費者調查並取得相關資訊。

調查顯示，Facebook上的曝光量能提升受訪者對品牌的喜好度；近7成消費者認為Facebook有助於其了解品牌，且影響程度大。

調查發現，Facebook上的影音可提高受訪者對品牌的喜好度、信賴度、推薦度，特別是在個人用品產業，Facebook的影片在品牌熟悉度、喜好度、信賴度和推薦度上均呈現高度相關。

Facebook台灣及香港總經理余怡慧表示，Facebook了解影音對消費者及品牌帶來的影響，提出行動優先的創意行銷策略，品牌可利用短秒數且以行動裝置為考量的影音廣告，透過Facebook平台打造有創意、個人化的體驗，使消費者對品牌產生影響，提升對品牌的喜好與印象。

2017 Facebook行動世代最具影響力品牌調查是以線上調查方式，針對台灣本島全區域（不含離島）過去7天有使用過Facebook的18到54歲1077位用戶為訪問對象，調查期間為2018年2月1日至10日，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.99個百分點。（編輯：張良知）1070518

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