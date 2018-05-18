/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 白木屋安室奈美惠傘兵西城秀樹

白木屋一週內停業 董座：虧損近5億真的撐不下去了

>rss

普查：經營逾一甲子公司 金融保險占比最高

發稿時間：2018/05/18 19:02

最新更新：2018/05/18 19:02

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者潘姿羽台北18日電）主計總處最新工商普查統計顯示，台灣129.6萬家企業中，有7成經營超過5年，各行業中，又以金融保險業最長壽，在經營逾一甲子的企業占比1.6%、各行業最高。

主計總處最新發布的2016年工商普查初步統計，擷取企業家數、從業員工、收入及利潤率等資料，並調查廠商的經營年數，結果發現，2016年底持續經營5年以上的企業占全體企業達70.7%，而持續經營10年、30年及60年的企業分別占52.1%、10.2%及0.3%，較上一次調查均有微幅成長。

進一步觀察最「長壽」的行業，經營60年以上的企業占整體企業家數僅0.3%，而金融及保險業經營60年以上的企業占比達1.6%、共334家，比重是各行業最高，也是唯一占比超過1%，其餘行業都不超過0.4%。

主計總處官員說明，金融及保險業涵蓋公股行庫以及地方農漁會信用部、信用合作社等地方金融體系，這些企業或單位都非常早就成立，加上公股行庫有政府持股、經營穩定，自然經營時間遠較其他民營企業更長。

若以經營60年以上的企業家數來看，則以批發零售業達1899家最多。官員解釋，其中又以零售業較多，尤其是零售傳統食品，如台中、彰化、雲林有很多60年以上、甚至百年老字號的糕餅店都在其中。

官員補充說，台灣光復至今僅73年，因此經營超過一甲子的企業數量勢必有限，不過隨著經濟穩定發展，相信企業經營時間會愈來愈長，家數也會慢慢增加。（編輯：李信寬）1070518

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
國家人權博物館揭牌
國家人權博物館揭牌
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP