普查：經營逾一甲子公司 金融保險占比最高

（中央社記者潘姿羽台北18日電）主計總處最新工商普查統計顯示，台灣129.6萬家企業中，有7成經營超過5年，各行業中，又以金融保險業最長壽，在經營逾一甲子的企業占比1.6%、各行業最高。



主計總處最新發布的2016年工商普查初步統計，擷取企業家數、從業員工、收入及利潤率等資料，並調查廠商的經營年數，結果發現，2016年底持續經營5年以上的企業占全體企業達70.7%，而持續經營10年、30年及60年的企業分別占52.1%、10.2%及0.3%，較上一次調查均有微幅成長。



進一步觀察最「長壽」的行業，經營60年以上的企業占整體企業家數僅0.3%，而金融及保險業經營60年以上的企業占比達1.6%、共334家，比重是各行業最高，也是唯一占比超過1%，其餘行業都不超過0.4%。



主計總處官員說明，金融及保險業涵蓋公股行庫以及地方農漁會信用部、信用合作社等地方金融體系，這些企業或單位都非常早就成立，加上公股行庫有政府持股、經營穩定，自然經營時間遠較其他民營企業更長。



若以經營60年以上的企業家數來看，則以批發零售業達1899家最多。官員解釋，其中又以零售業較多，尤其是零售傳統食品，如台中、彰化、雲林有很多60年以上、甚至百年老字號的糕餅店都在其中。



官員補充說，台灣光復至今僅73年，因此經營超過一甲子的企業數量勢必有限，不過隨著經濟穩定發展，相信企業經營時間會愈來愈長，家數也會慢慢增加。（編輯：李信寬）1070518