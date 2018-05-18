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美眾院委員會通過條文 維持對中興制裁

發稿時間：2018/05/18 20:47

最新更新：2018/05/18 20:47

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（中央社紐約17日綜合外電報導）美國總統川普日前推文表示，他將指示商務部協助中國電信大廠中興通訊恢復營運，但聯邦眾議院一個委員會今天悄悄駁回川普政府的這項努力。

Politico網站報導，眾院兩黨議員今天一致通過，在一項撥款法案中加入維持對中興通訊制裁的條文。

負責草擬這個條文的民主黨議員魯珀斯伯格（Dutch Ruppersberger）說：「他們被普遍懷疑對美國政府進行間諜工作。我們不能在他們還繼續依賴他們政府的時候，容許（中興通訊）滲透入美國網絡，或提供他們進入市場的管道。」

這個條文是加在一項較無爭議眾院支出法案中。這項法案提供商務部和其他政府機構經費法源。這個罕見的兩黨增修條文，在共和黨籍小組委員會主席柯貝生（John Culberson）支持下，以口頭表決方式通過。

川普今天下午在一場對中貿易的會議中，再度提到這家處境艱難的中國科技公司。

根據白宮記者團報導，川普在會中坦承，中興通訊對美國做了很不好的事，也對美國經濟做了很不好的事。但他表示，中興通訊將向美國供應商採購。

川普這番話引發國會山莊兩黨議員猛烈抨擊，他們指出，中國的電訊公司不但對美國進行間諜工作，且剽竊美國的智慧財產。

共和黨聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）本週在參院警告，川普政府被矇騙進入顯然有人搞鬼的這項交易。

盧比歐說：「他們利用我們的制度來對付我們。」（譯者：劉淑琴/核稿：劉學源）1070518

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