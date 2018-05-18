板球明星站台 印度台灣形象展精品館爆滿

（中央社記者康世人新德里18日專電）印度台灣形象展設置台灣精品館，今天邀請印度板球冠軍隊伍孟買印度人隊3位高人氣球星現場試玩台灣精品虛擬實境電玩，粉絲把現場擠得水泄不通，更為台灣精品打響名號。



中華民國對外貿易發展協會去年與印度超級板球聯賽（IPL）人氣最高的孟買印度人隊（Mumbai Indians）進行策略聯盟，以體育行銷台灣精品獲得熱烈迴響後，18日邀請孟買印度人隊3位高人氣球星潘迪亞（Hardik Pandya）、基尚（Ishan Kishan）及雅達夫（Suryakumar Yadav）在台灣形象展中為台灣精品行銷。



3位高人氣球星立刻吸引大批粉絲湧入台灣形象展，外貿協會董事長黃志芳除為3位球星披上印有台灣精品的毛巾外，還在球星指導下揮動板球拍，贏得現場觀眾熱烈歡呼。



粉絲超過337萬人的潘迪亞指出，他很高興參加台灣精品的活動，因為他總是希望自己在板球運動拿出最佳表現，就像台灣精品的精神一樣。



3位球星之後也在舞台上實際體驗由台灣精品電競電腦展示的虛擬實境板球電玩，3人玩得很盡興，指稱打電動和上網是他們紓壓最佳方式，很希望擁有這樣的台灣電競精品。



貿協也安排3位球星體驗台灣精品館內的按摩椅，3人對這款台灣精品讚不絕口，認為是舒緩運動酸痛的最佳夥伴。



不過，由於印度粉絲太過熱情，紛紛擠往3位板球明星所在地點想拍照或自拍，引發混亂，3位球星在保全人員護送下返回休息室，但許多男、女粉絲還是在休息室外希望能見球星一面，與他們合照。



女粉絲芭蒂說，這3名球星是她最喜歡的球星，她很希望能跟他們握手和合影，她覺得台灣精品透過板球球星行銷很高明，這讓她也開始對台灣精品和台灣文化產生興趣，加深兩國間的交流機會。



黃志芳指出，台灣精品是台灣產品最高品質象徵，而孟買印度人隊則是印度超級板球聯賽（IPL）的常勝軍，透過孟買印度人隊高人氣，可把台灣優質產品推薦給當地民眾。



貿協首次在印度舉辦台灣形象展，台灣精品館也以智慧城市、雲端通訊、物聯網、智慧醫療等主題展出各式台灣精品。（編輯：劉學源）1070518