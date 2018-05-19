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拓展半導體聚落 高市爭取科學園區

發稿時間：2018/05/19 12:15

最新更新：2018/05/19 12:15

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（中央社記者王淑芬高雄19日電）繼記憶體製造大廠華邦電之後，日商也投資進駐南科高雄園區，讓南部半導體產業更活絡，為加速擴大半導體產業聚落，高市府攜手南科管理局拓展投資土地，並盼在橋頭設科學園區。

去年，華邦宣布在高雄園區投資約新台幣3300億元興建12吋晶圓廠，這個投資計畫振奮了高雄市的科技產業；5月初，半導體製程用膠帶執世界牛耳地位的日商台灣東喜璐公司，也在高雄園區動土開工，設立三井集團海外第一個生產據點。

綜管高雄市經濟產業發展，高雄市政府經濟發展局長李怡德今天告訴中央社記者，華邦電子預計在中秋節後動土開工，可望在明年中營運，預計3年內先提供約1000個高階就業機會。

他說，面對高雄園區土地近飽和，南科管理局已在盤點園區土地，希望可以增加投資土地釋出。

南科管理局長林威呈今天受訪指出，南科管理局持續半導體、航太供應鏈與生技醫材聚落在高雄園區的布局，特別是IC晶圓製造、材料、封裝測試等半導體產業熱絡發展，高雄園區投資暢旺，包括高雄及台南園區將打造最大、技術先進、產值高、競爭力強的世界級半導體產業聚落。

為了迎接更多關聯產業進駐，提供充裕的投資土地和環境，林威呈說，管理局在盤點高雄園區的土地，預計年底可以完成非都市土地使用管制及環評作業，將可增加約40公頃以上用地，滿足投資者用地需求。

統計顯示到今年4月底，南科高雄園區已有88家廠商進駐，106年園區營業額約558億元。

另外，看好南部成為半導體產業聚落的發展前景，李怡德指出，半導體業者在高雄投資營運很活絡，還有群創、熒鎮、日商賽諾世、東麗尖端薄膜等；南科高雄園區、楠梓加工出口區及第二園區有完整的半導體上中下游產業聚落，顯示高雄已從生產基地轉型成為研發基地。

他說，市府積極爭取高雄科學園區第二園區設置於橋頭新市鎮，讓高雄的產業轉型更快速明確，有助於產業形成一條科技走廊。（編輯：梁君棣）1070519

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