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Google揮軍台南 打造數位學程實體空間

發稿時間：2018/05/19 18:06

最新更新：2018/05/19 18:06

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（中央社記者江明晏台北19日電）Google今天宣布位於台南文化創意產業園區的Google數位學程實體空間正式啟用，希望達到為台灣提升數位人才競爭力、促進產業數位轉型的目標。

落實今年3月啟動的「Google智慧台灣計劃(Intelligent Taiwan)」，Google透過「Google數位學程」提供完全免費的全中文數位行銷線上課程，更首次打造獨立的實體授課空間，舉辦為期一年的實體課程。

Google表示，數位學程線上與實體課程的推出，將協助所有對提升數位力有需求、感興趣的人，帶來更具互動性和實用性的教學培訓，進而達到為台灣提升數位人才競爭力、促進產業數位轉型的目標。

Google台灣行銷副總經理利啟正表示，感謝台南市政府文化局、南臺科技大學以及台南文化創意產業園區的支持，才能打造出全台首座「Google數位學程實體空間」，嘉惠當地的學生、教師、中小企業、求職者、新創公司等對提升數位行銷實力有需求的人。

他進一步說，除了落實「Google智慧台灣計劃」在智慧人才方面的發展，更希望能平衡南北資源的挹注，讓產官學合作項目不僅限於北部地區。

Google於今年3月宣布啟動Google智慧台灣計劃，以人才、經濟、生態系三大主軸幫助台灣朝向人工智慧發展，並加強產學界的整體數位能力。

針對數位人才培育方面，Google在台灣推出了免費且中文化的數位行銷線上學習平台Google數位學程，並且陸續於台南、台中開設實體課程，透過整合線上資源與線下實體課程的教學，逐步擴大數位知識的傳播，Google預計於一年內在台灣訓練出5萬名數位行銷人才。（編輯：楊凱翔）1070519

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