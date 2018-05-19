台灣手搖飲插旗全球 六角雅茗爭光

（中央社記者江明晏台北19日電）台灣手搖飲「搖」遍全球，六角國際旗下「日出茶太」全球快速展店，平均一天開1.5個新店；主力在中國市場的雅茗-KY旗下有「快樂檸檬」等多品牌，一年銷售近億杯。



根據研調機構Allied Market Research針對全球手搖飲料市場的報告指出，發源於台灣的茶飲料已經發揚光大至全世界，亞太區以中國大陸為主要市場，加上不斷成長的北美與歐洲地區，預估2023年市場規模將達32.14億美元，年複合成長率為7.3%。



六角「Chatime日出茶太」拓展海外版圖腳步加速，今年陸續插旗法國巴黎、澳洲伯斯、英國倫敦、美國紐約、阿曼蘇丹、中國杭州、日本橫濱及東京、韓國大邱等地，四大洲火力全開，平均一天開設1.5個新店。



六角受惠併購效益加上全球展店推動，加上邁入產業旺季，本業成長動能強勁，帶動前4月合併營收新台幣10.8億元，再創歷史新高。



展望2018年，六角表示，將持續深化及擴大Chatime日出茶太品牌市場占有率，今年品牌海外發展會把市場重心放在歐洲及中南美洲國家。



此外，去年年底六角與中國杭州瑞里餐飲的展開股權合作，今年在中國茶飲市場的拓點目標上看1600家，結合Chatime日出茶太的國際版圖，今年全球店家數將可望突破2500家，成為手搖茶飲龍頭品牌。



雅茗-KY 觀察，在中國全體進行消費升級的大環境下，手搖茶飲業界已正式進入注重「健康」與「顏值」的新中式茶飲時代，而針對90後、00後的年輕消費群眾，除了一杯好喝的飲料外，還提供可拍照打卡的品牌附加價值。



雅茗-KY旗下有「快樂檸檬」、「茶閣裡的貓眼石」、「喝嘛」等多品牌，主力在中國大陸市場的雅茗-KY一年銷售杯次已近1億杯，除發揮大數據協助策略精準，並持續推行歐美、日韓、東協、中東的海外布局方針。



今年首季，雅茗-KY合併營收達新台幣5.26 億元、年增14%，在全球店數規模持續擴增及外送電商業務加持下，締造單季營收次高紀錄。



看好茶飲市場的成長趨勢，雅茗-KY今年仍將持續加速實體門市展店及外送電商行銷布局，為即將到來的夏日茶飲消費旺季打好基礎。



雅茗去年底集團全球總店數已達800多家，有信心於今年達到1000家門店的里程碑，將挑戰2020年集團全球展店2000店的目標。（編輯：張良知）1070519