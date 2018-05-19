採購俄國能源商品 台商應慎防遭詐騙

（中央社莫斯科19日電）台北莫斯科經濟文化協調委員會駐莫斯科代表處經濟組近期接獲不少台灣廠商詢問俄國石油、甲醇等能源產品或大宗物資的採購商機是否為詐騙案件。駐處提醒類似採購需慎選交易對象。



由於國際上買賣俄羅斯石油等產品的詐騙案件時有所聞，歹徒虛設或冒用商號名稱，以極優厚的佣金條件吸引廠商，並提供偽造的政府文件、運輸文件等，誘騙台商上當。



另外，在洽談交易過程中，歹徒編造各種理由要求廠商支付諸如訂金、文件費、公證費、保險費、運費、履約保證金等費用。



經濟組指出，台灣廠商有幾種方式可以判斷是否為詐騙案件，例如刊登於Alibaba、Tradekey、ec21.com等B2B商務網站的油品求售廣告，或對方以任何名義要求支付任何費用，絕大多數為詐騙集團所為。



對於交易公司為台灣廠商應主動上網查詢，檢查該公司是否有資訊不相符，如網址打不開或沒有內文、使用像是mail.ru、bk.ru等免費電子信箱，或是公司地址和電話在不同城市或僅有俄羅斯行動電話號碼等。



另外，台商也可上反詐騙網站（http://419advancefeefraud.blogspot.ru）查詢供應商是否已列入詐騙名單，或參考俄羅斯石油公司（Rosneft）官網中「小心詐騙」（Beware of Fraud）專區提供的資訊。



由於類似詐騙案件層出不窮，駐莫斯科代表處經濟組提醒台商，從事相關產業交易應慎選對象，避免與來路不明對象或僅以電子郵件聯繫、兜售的供應商交易。建議透過各大能源公司官網的聯絡資訊接洽，以免受騙。（編輯：高照芬）1070519