汽柴油21日分漲0.3 0.4元 續創3年半新高

中油公司宣布，依浮動油價機制計算，國內各式汽柴油自21日凌晨零時起，每公升分別調漲0.3元、0.4元。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱柏勝台北20日電）中油公司宣布，依浮動油價機制計算，並以平穩機制平抑部分增幅後，國內各式汽柴油自週一凌晨零時起，每公升分別調漲0.3元、0.4元，油價連兩漲並續創3年半新高，民眾可提前加油省荷包。



調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29元、95無鉛汽油每公升30.5元、98無鉛汽油每公升32.5元、超級柴油每公升27.1元。



至於前波油價高點，是在2014年的11月10日，當時95無鉛汽油每公升達30.7元。



中油公司表示，依經濟部公布的油價平穩機制，以95無鉛汽油每公升零售價為標準，每公升30元至32.4元間，上漲時中油吸收25%漲幅，下跌時中油回收25%；每公升32.5元至34.9元間，上漲時中油吸收50%漲幅，下跌時中油回收50%。



依浮動油價機制，原本週一起95無鉛汽油將漲至每公升30.7元，但在計入緩漲扣除額後，調整後零售價為每公升30.5元，由中油吸收0.2元；柴油則自每公升26.7元調升為27.1元。（編輯：蘇志宗）1070520