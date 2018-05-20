為達貿易協議 傳陸可能放寬美國電影進口

（中央社北京20日綜合外電報導）美國電影業要求放寬准入蓬勃發展的中國電影市場，北京當局自去年起將訴求擱置。據悉，這項議題已捲入美中之間更大範圍的貿易談判，在兩國關係緊張拉鋸中，這恐怕是棘手情況。



路透社報導，4名業界消息人士透露，華府和北京為解決更廣泛貿易僵局所進行的協商，目前討論到提高中國的電影進口配額，和增加國外製片商分配到的中國票房收入比例。



中國的電影配額制度每年只允許34部外國電影在戲院上映，且外國片商只能分到25%的票房收入，低於在其他國家能夠分配到的比例。自2016年以來，僅少數外國電影透過「文化交流」管道獲得額外上映權。



對於放眼中國86億美元（約新台幣2571億元）電影市場的美國片商而言，中方態度自早前協商轉變，是把雙刃劍。若美中大範圍貿易談判觸礁，就不利於他們的訴求；但如果兩國的協商找到共識，便可能令他們的訴求有所進展。



北京電影學院副校長俞劍紅表示：「無論是否開放更多外國電影進口，中國電影業都不會真的受到很大傷害。這應該是雙方都同意的事。」



根據路透社見到中國談判代表兩週前在北京提供給美國代表的文件，擴大開放美國電影進入中國市場，是北京為達成更大範圍貿易協議所能對華府做的讓步。文件中說，中國「願意與美方討論擴大電影進口」。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1070520