/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 會考答案安室奈美惠哈利王子白木屋
>rss

為達貿易協議 傳陸可能放寬美國電影進口

發稿時間：2018/05/20 20:31

最新更新：2018/05/20 20:31

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社北京20日綜合外電報導）美國電影業要求放寬准入蓬勃發展的中國電影市場，北京當局自去年起將訴求擱置。據悉，這項議題已捲入美中之間更大範圍的貿易談判，在兩國關係緊張拉鋸中，這恐怕是棘手情況。

路透社報導，4名業界消息人士透露，華府和北京為解決更廣泛貿易僵局所進行的協商，目前討論到提高中國的電影進口配額，和增加國外製片商分配到的中國票房收入比例。

中國的電影配額制度每年只允許34部外國電影在戲院上映，且外國片商只能分到25%的票房收入，低於在其他國家能夠分配到的比例。自2016年以來，僅少數外國電影透過「文化交流」管道獲得額外上映權。

對於放眼中國86億美元（約新台幣2571億元）電影市場的美國片商而言，中方態度自早前協商轉變，是把雙刃劍。若美中大範圍貿易談判觸礁，就不利於他們的訴求；但如果兩國的協商找到共識，便可能令他們的訴求有所進展。

北京電影學院副校長俞劍紅表示：「無論是否開放更多外國電影進口，中國電影業都不會真的受到很大傷害。這應該是雙方都同意的事。」

根據路透社見到中國談判代表兩週前在北京提供給美國代表的文件，擴大開放美國電影進入中國市場，是北京為達成更大範圍貿易協議所能對華府做的讓步。文件中說，中國「願意與美方討論擴大電影進口」。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1070520

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
華西街亞洲蛇肉店最後巡禮
華西街亞洲蛇肉店最後巡禮
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP