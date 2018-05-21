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MLCC市況緊俏 台廠三巨頭股價盤中走強

發稿時間：2018/05/21 10:55

最新更新：2018/05/21 10:55

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）MLCC市況持續緊俏，主要台廠國巨、華新科、禾伸堂盤中走強。產業人士指出，目前MLCC交期平均高於4個月以上。

被動元件大廠國巨盤中拉高走強，最高來到958元，大漲8.1%。華新科走揚最高來到299元，漲6.2%。禾伸堂走堅最高來到226.5元，漲3.6%。

觀察積層陶瓷電容（MLCC）市況，產業人士指出，包括日系大廠村田製作所（Murata）、TDK等，持續朝向高毛利高單價車用電子領域發展，在一般消費電子領域，MLCC產品市場供應缺口未減，MLCC交期平均高於4個月以上。

MLCC缺貨主要是市場應用需求大增。從智慧型手機來看，以往平均單支手機只需要用到700顆MLCC，現在平均增加到1100顆左右；此外，電動車成長帶動MLCC需求，平均每台需要1萬顆到1.5萬顆MLCC，相較傳統內燃機汽車平均3700顆到3800顆要多。

再者，4K電視也提升對MLCC的需求量；虛擬貨幣挖礦機的高階繪圖處理器、週邊IC和現場可編程邏輯閘陣列（FPGA）對MLCC需求也大增。未來5G基地台對MLCC需求也會增加。

從產能擴充來看，目前MLCC台廠擴產幅度大約在10%到15%左右，擴產相對有紀律，避免2010年到2015年期間競相擴產出貨、產值卻不增反減的困境。

法人指出，MLCC前5大廠商包括村田製作所、SEMCO、國巨、太陽誘電以及TDK，合計市占率約8成多。（編輯：楊玫寧）1070521

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