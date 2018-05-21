吳澄清成彰銀第3大民股 財政部：密切關注

（中央社記者邱柏勝台北21日電）對於彰銀冒出第3大民股，財政部政務次長蘇建榮表示，財政部會密切關注後續發展，擬出應對策略，維護公股權益；市場人士說，第3民股想插旗彰銀，仍須解決「金金分離」問題。



媒體報導，彰化銀行日前更新主要股東名單，其中，石化業大老吳澄清近一年以「合興石化工業」名義，大買彰銀股票，持股來到1.58%，成為彰銀第8大股東，也是台新金、龍巖集團之後的第3大民股，為2020年的董事改選埋下變數，公股恐腹背受敵。



對此，蘇建榮今天接受中央社記者訪問時指出，財政部已經掌握此一消息，會密切關注後續發展，並擬出應對策略，維護公股權益。



根據彰銀年報，目前彰銀第一大股東仍是台新金，持股比重22.55%，其次是財政部的12.19%，龍巖集團總裁李世聰分別以龍巖、成昌投資、李氏投資共持有彰銀6.75%，泛公股的第一銀行、國發基金、中華郵政則合計持有7.38%，由於吳澄清目前是台新金董事，應歸支持台新金，讓台新金檯面上控制彰銀股權達24.13%，仍略遜於財政部、泛公股及李世聰合計的26.32%。



彰銀董事會9席董事中，公股陣營囊括5席，台新金有3席，李世聰1席。吳澄清取得第3大民股地位，2020年董事改選，公股是否能續掌彰銀主導權，仍有變數。



市場人士指出，現在令公股陣營比較擔憂的，是吳澄清與台新金吳家交好。不過，吳澄清現任台新金董事，同時也是台新金派任彰銀法人董事，將面臨金管會「金金分離」競業禁止的問題，意即同一人、同一關係人及同一集團企業，禁止同時擔任兩家金融機構的董事，這部分必須先解決。但若台新金在下次的彰銀董事改選奪下彰銀經營權，就不會有競業禁止問題，金金分離的問題也不存在。（編輯：陳永昌）1070521