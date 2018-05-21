俄骯髒錢流入倫敦 損及英抵制俄力道

（中央社倫敦21日綜合外電報導）英國國會外交事務委員會今天表示，俄羅斯把金錢藏匿在英國資產，及透過倫敦金融城金融機構洗錢，損及英政府對俄野心勃勃的外交政策採取的力道。



倫敦金融城（City of London）自1991年蘇聯解體以來，是俄羅斯大筆金流外流的主要受益者，倫敦持續是俄國寡頭政客和俄國官員在全歐最奢華的地方炫富的首選西方世界首都。



不過，一名曾從事間諜工作的俄國人在倫敦遭毒害後，英國政府指責克里姆林宮應對此事負責，於是在國際間帶頭抵制俄羅斯。俄國則否認與這起事件有任何關聯。



英國國會外交事務委員會的報告指出，俄國流入的金錢一來損害英國對克里姆林宮的批評，二來支持報告稱為總統蒲亭（Vladimir Putin）發起的「顛覆立基於國際法規的機制」。



委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）說：「這筆『骯髒錢』規模足以損害英國外交政策利益，大過俄國在倫敦金融城的交易所帶來的利益。」



「蒲亭政府的盜賊統治之流和違害人權者利用在倫敦洗錢，腐敗我們的友人，削弱我們的友邦關係，侵蝕對我們的體制的信心之時，英國不能視而不見。」



委員會提出的建議包括，英國應與國際盟友合作，讓俄羅斯更難以透過銀行發行主權債。委員會說，銀行受制裁，俄主權債卻不受制裁，這種做法損害控制俄國行為的努力。



俄羅斯被控干擾2016年美國大選，並在世界各地犯下一系列網攻。這些指控都遭俄國否認。（譯者：羅苑韶/核稿：蔡佳敏）1070521