台股蓄勢挑戰11000點 電子股領漲

（中央社記者張建中台北21日電）台股開高走高，指數大漲逾百點，一舉突破10900點關卡，蓄勢挑戰11000點大關；電子類股指數大漲逾1%，為盤面焦點。



至11時14分，大盤指數來到10953.58點，漲122.74點，成交量約新台幣757億元。



美中貿易談判達成共識，雙方不打貿易戰，並停止互相加徵關稅，市場看好，將有助減緩科技廠營運變數，激勵整體電子類股指數大漲逾1%，為多頭指標。



其中，台積電股價強彈，盤中一度達230元，漲6.5元，漲幅達2.9%，帶動半導體類股指數大漲逾2%，表現強勁。



被動元件族群在市場對供給疑慮解除下，持續吸引資金湧入，股價同步走高；國巨盤中一度達958元，大漲72元，漲幅達8.12%；華新科也一度達299元，漲17.5元，漲幅達6.21%。



光碟片廠中環與錸德在營運轉機題材持續發酵下，股價更是同步強攻漲停，分別達8.75元及10.5元。



景岳生技考量子公司白木屋食品不斷虧損，且未來仍將無法轉虧為盈，決定辦理停業，股價多在平盤下震盪，11時30分過後股價翻紅，約漲0.3元。



傳統產業股以風力概念族群表現相對強勁，上緯盤中一度達104元，漲3元，漲幅約2.97%；世紀鋼股價更一度達53.5元，漲3.2元，漲幅約6.36%。（編輯：張均懋）1070521