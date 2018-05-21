智冠董監改選將選7董2監 公司派力拚全壘打

（中央社記者韓婷婷台北21日電）面對以網銀國際董事長蕭政豪為首的市場派進逼，老牌遊戲廠智冠公司今天發表聲明指出，今年董監席次將縮減為7席董事、2席監察人，公司方面已採取足額提名，全力爭取股東支持。



智冠發言人鍾興博說，6月14日股東會將改選的董監事席次，已由過去的9董3監減少為7董2監，公司派很有信心做了足額提名，董事人選分別為王俊博、王炯棻、陳慶榮、施明豪、潘明燦等5人，獨立董事2人李明憲與林軒竹，2名監察人則是張宏源與簡金成。



智冠公司派足額提名，以網銀國際為主市場派，也提出蕭政豪、吳艾耘2席董事及莊璧華1席獨立董事，監察人為林青翰，另外遊戲橘子執行長劉柏園以個人名義參加董事選舉，合計市場派提名4董、1監，意在爭取董事會過半席次，拿下智冠經營主導權。



至於未來橘子與智冠在通路端有無合作或合併的機會？鍾興博今天表示，目前並無任何規劃，公司未來3年的發展藍圖相當明確，能否與市場派投資人有這麼多的交集或互補，尚言之過早。



智冠成立於1983年，為台灣遊戲大廠之一，營運橫跨上中下游，上游遊戲研發商以轉投資的中華網龍為主、中游營運商以遊戲新幹線及智凡迪為主，通路部份由智冠負責。公司並成立智付寶跨入第三方支付與手機遊戲平台。



智冠去年合併營收為新台幣156.11億元，稅後淨利4.17億元，稅後每股盈餘（EPS）3.28元，董事會通過擬配發現金股利2元。



觀察智冠去年度營運表現，本業受惠MyCard點數平台及經銷通路穩健成長，主要子公司遊戲新幹線專注線上遊戲代理，旗下「蜀山縹緲錄Online」、「完美世界2 Online」、「新龍之谷Online」、「三國群英傳Online」、「新天龍八部Online」等多款人氣遊戲持續帶來改版與豐富活動挹注穩定貢獻，致獲利9211萬。



旗下子公司中華網龍、智樂堂、智凡迪因產品策略調整，以及智付寶仍處投資發展階段，去年呈現虧損狀態。（編輯：陸倩瑤）1070521