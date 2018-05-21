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台灣加入APEC隱私保護體系 通過第一階審查

發稿時間：2018/05/21 12:35

最新更新：2018/05/21 12:35

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（中央社記者潘姿羽台北21日電）台灣在隱私保護的進展再邁一步，國發會主委陳美伶今天表示，已接獲亞太經濟合作會議（APEC）通知，台灣申請加入APEC跨境隱私保護體系，成功通過第一階段審查。

隱私保護是全球各國共同追求的目標，歐盟一般資料保護規則（General Data Protection Regulation, GDPR）將在今年5月25日正式實施，而APEC也正力推與歐盟GDPR接軌互通。

美國在APEC力推跨境隱私保護體系（CBPR），除了美國，現已經有墨西哥、日本、加拿大、韓國、新加坡等會員體完成加入程序，香港、紐西蘭、澳洲與菲律賓等也已經提出申請，目前正進行審查程序。

由於提升隱私保護是全球趨勢，國家發展委員會日前遵照行政院指示，辦理申請加入APEC跨境隱私保護體系的工作；國發會官員說明，加入APEC跨境隱私保護體系有三階段程序，第一階段、台灣個資執法機關須取得APEC認證，第二階段須說明台灣的個資保護體制，通過APEC審查認可後，第三階段才能指定認證機構。

國發會官員表示，台灣目前並無單一個資保護主管機關，而隱私保護的工作牽涉到法務部、經濟部、金管會等15個部會，陳美伶因而在2月23日召開跨部會協調會議，確認部會分工，而後由國發會負責草擬申請所有文件，經各主管機關確認內容後，於3月8日在今年APEC第一次資深官員會議正式宣布申請加入，並於當日遞出申請文件。

國發會今天特別發布新聞稿、宣布好消息，直指台灣已接獲APEC通知，申請加入APEC跨境隱私保護體系成功通過第一階段審查；台灣未來若能順利加入跨境隱私保護體系，有助於台灣業者進一步整備、符合歐盟的標準。

國發會官員補充，國發會預計6月底前，就會完成第二階段所需的書面資料並遞交給APEC，由於審查需要一年左右的時間，預計明年上半年結果就會出爐。（編輯：張均懋）1070521

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