視障者遭中華郵政拒保 金管會要求說明

（中央社記者蔡怡杼台北21日電）民進黨籍立委王榮璋表示，雙目失明民眾不會飆車、不會酒駕，承保風險應相對較低，但他到中華郵政投保簡易壽險卻遭拒保，金管會表示，保險公司原則不得拒保，會請郵局說明。



立法院財政委員會今天考察財團法人保險事業發展中心及財團法人金融消費評議中心業務概況。



王榮璋會中提到，雙目失明的民眾不會飆車、不會酒駕，行事可能更加謹慎小心，照理來講承保風險相對較低，但他到中華郵政投保簡易壽險，卻遭到拒保，保險公司是否可以身心障礙者為由拒保？



金融監督管理委員會副主委鄭貞茂表示，有關身心障礙者無法投保的問題，保險中心現有統計身心障礙者被拒絕的原因。另外，保險法修法後，金管會會進一步責成保險公司沒有正當理由時不得拒絕身心障礙者投保，若有個案時，金管會會積極協助處理。



保險局局長吳桂茂指出，現行規定，保險公司不可以只因對方是身心障礙者就拒保，即無正當理由不得拒保，另外，保險公司若因評估個案風險偏高，可採加費等方式因應，且若拒保時，保險公司要以書面說明；至於委員提到的個案部分，金管會會請中華郵政說明。



立法院院會5月18日三讀修正「保險法」部分條文，未受監護宣告的身心障礙者訂定壽險契約後，未來身故也能領有保險金，修法彰顯法規不以歧視身心障礙者為原則。



即保險法107條修正後，未受監護宣告的身心障礙者未來訂定壽險契約後，一旦身故也能領有保險金，不再以新台幣61.5萬元的喪葬費用為限。



根據保發中心統計，截至今年3月底，保險業拒保身心障礙者共5110件，其中，因體況拒保有3179件、非體況拒保有1931件。



保發中心董事長桂先農表示，目前身心障礙者資料庫蒐集保險業身心障礙者未承保原因、類別及件數等，包含體況原因及非體況原因；今年5月開始蒐集保險業身心障礙者保費收入、保額等，了解承保狀況，預計今年9月底前把身心障礙者遭拒保的相關統計資料報給金管會。



保發中心於106年3月邀產、壽險公司組成專案小組研議建置身心障礙者資料庫，並於106年第4季開始進行資料庫建置作業，107年開放公司測試資料， 自107年1月起蒐集相關統計資料。（編輯：林孟汝）1070521