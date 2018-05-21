/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 會考答案安室奈美惠哈利王子白木屋
>rss

視障者遭中華郵政拒保 金管會要求說明

發稿時間：2018/05/21 12:45

最新更新：2018/05/21 12:45

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者蔡怡杼台北21日電）民進黨籍立委王榮璋表示，雙目失明民眾不會飆車、不會酒駕，承保風險應相對較低，但他到中華郵政投保簡易壽險卻遭拒保，金管會表示，保險公司原則不得拒保，會請郵局說明。

立法院財政委員會今天考察財團法人保險事業發展中心及財團法人金融消費評議中心業務概況。

王榮璋會中提到，雙目失明的民眾不會飆車、不會酒駕，行事可能更加謹慎小心，照理來講承保風險相對較低，但他到中華郵政投保簡易壽險，卻遭到拒保，保險公司是否可以身心障礙者為由拒保？

金融監督管理委員會副主委鄭貞茂表示，有關身心障礙者無法投保的問題，保險中心現有統計身心障礙者被拒絕的原因。另外，保險法修法後，金管會會進一步責成保險公司沒有正當理由時不得拒絕身心障礙者投保，若有個案時，金管會會積極協助處理。

保險局局長吳桂茂指出，現行規定，保險公司不可以只因對方是身心障礙者就拒保，即無正當理由不得拒保，另外，保險公司若因評估個案風險偏高，可採加費等方式因應，且若拒保時，保險公司要以書面說明；至於委員提到的個案部分，金管會會請中華郵政說明。

立法院院會5月18日三讀修正「保險法」部分條文，未受監護宣告的身心障礙者訂定壽險契約後，未來身故也能領有保險金，修法彰顯法規不以歧視身心障礙者為原則。

即保險法107條修正後，未受監護宣告的身心障礙者未來訂定壽險契約後，一旦身故也能領有保險金，不再以新台幣61.5萬元的喪葬費用為限。

根據保發中心統計，截至今年3月底，保險業拒保身心障礙者共5110件，其中，因體況拒保有3179件、非體況拒保有1931件。

保發中心董事長桂先農表示，目前身心障礙者資料庫蒐集保險業身心障礙者未承保原因、類別及件數等，包含體況原因及非體況原因；今年5月開始蒐集保險業身心障礙者保費收入、保額等，了解承保狀況，預計今年9月底前把身心障礙者遭拒保的相關統計資料報給金管會。

保發中心於106年3月邀產、壽險公司組成專案小組研議建置身心障礙者資料庫，並於106年第4季開始進行資料庫建置作業，107年開放公司測試資料， 自107年1月起蒐集相關統計資料。（編輯：林孟汝）1070521

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP