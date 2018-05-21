保發中心建大數據資料庫 完整金融雲拼圖

（中央社記者蔡怡杼台北21日電）保發中心董事長桂先農說，目前銀行業對客戶信用資料蒐集應用有聯徵中心，證券業有集保結算所，提供民眾查詢有價證券投資，保發中心要做大數據資料庫，完整台灣的金融雲拼圖。



立法院財政委員會今天考察財團法人保險事業發展中心及財團法人金融消費評議中心業務概況。



桂先農表示，目前銀行業有聯徵中心蒐集、整理、利用客戶的信用相關資料，證券業則有集保結算所可蒐集整理利用投資人持有有價證券相關資訊，而保險業卻缺乏類似平台，對此，保發中心以建立大數據原始資料庫為核心業務。



根據保發中心規劃，大數據資料庫的資料有三大部分，一是保險公司的財務業務資料；二是核保理賠以及契約條件變更，但保發中心若要蒐集整理利用這部分的資料，需要保險法修法配合；三是保險商品資料。



桂先農指出，有了保險業的大數據資料庫後，不僅有利主管機關的金融監理，對保險公司來說，在核保時可查詢民眾的投保狀況，有助提升投保速度以及效率，未來甚至透過介接平台串連醫療院所、保險公司等機構後，可實現線上理賠，即保戶就診後未來不用再填書面資料申請理賠，直接可線上理賠；至於對保戶來說，有了大數據平台後，民眾可依身分證字號等可辨識身分的憑證查詢投保情況。



現行民眾若要查詢投保情況，或者當父母逝世後，子女若要了解親屬投保情況以利申請理賠時，都需要向壽險公會申請，且需自費新台幣500元。



至於大數據資料庫何時完成建置，桂先農說，保發中心已把保險法修正條文建議送給金融監督管理委員會，金管會近期會開會研商。



桂先農說，若保險業可建立蒐集、整理、利用保單的核保、理賠契約條件、變更商品、財務資訊的平台，將有助強化保戶服務、強化保險業競爭力且可營造科技監理的有利環境，不僅將可達成行動化、數位化及客製化三大目標，並可完整台灣的金融雲拼圖。（編輯：楊玫寧）1070521