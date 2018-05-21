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寶佳持股逾76萬張 躍升台新金第一大股東

發稿時間：2018/05/21 13:29

最新更新：2018/05/21 13:29

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（中央社記者田裕斌台北21日電）台新金控前10大股東名單今天出爐，寶佳資產名下持股超過76萬張，躍升第一大股東，若加上源通投資的持股數，粗估林陳海、林家宏父子合計對台新金的控股已達10%。

根據台新金最新年報，寶佳資產共持有76.17萬張台新金股票，持股比例7.11%，成為台新金最大單一股東，而由寶佳資產董事長林陳海之子林家宏擔任董座的源通投資公司，持股也超過21萬張、約1.97%，合計這兩家公司共持有台新金9.08%的股權，若再加上林陳海與林家宏個人持股，整個寶佳集團對台新金的控股約達10%。

至於公司派檯面上持股則包括台新租賃持有2.9%、台灣石化2.37%、新纖1.19%、東賢投資1.18%，總計持股比例約7.64%，雖不如寶佳，但台新金內部宣稱，可控制持股達25%。

值得注意的是，與去年前10大股東持股相比，除了寶佳持股大增58萬張外，台新金董事吳澄清的台灣石化也加碼超過10萬張，持股比例提高約0.9個百分點，成為第3大股東，加上吳澄清以合興化工的名義買進彰化銀行約14.88萬張，持股比例1.58%，動作最積極。

針對寶佳今天發出第3封致台新金股東公開信，承諾進入董事會後，將督促經營團隊3年內處理彰銀問題；台新金總經理林維俊回應，寶佳資產執行長唐楚烈曾任彰銀總經理，當時就反對台新金合併彰銀，現在又主張合併是選項之一，「看不懂在想什麼」。

林維俊說，台新金對彰銀案的立場從未改變，可以合併，也可以在合理的市場機制下退場，但要進或退，不是台新金自己可決定，必須考量政府決策及司法體系效率；目前台新金與財政部針對彰銀案的民事訴訟已經進入最高法院，由於最高法院採形式審閱，不需開庭，判決隨時可能出爐。（編輯：陸倩瑤）1070521

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