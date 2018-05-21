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聯發科傳遭高通搶單 2外資評等不變

發稿時間：2018/05/21 13:30

最新更新：2018/05/21 13:30

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（中央社記者吳家豪台北21日電）手機晶片廠聯發科傳遭對手高通搶走大客戶Oppo新機訂單，美系外資認為言之過早，重申加碼評等與目標價新台幣409元；歐系外資看好聯發科市占攀升，重申買進評等與目標價520元。

美系外資出具研究報告表示，根據經濟日報報導，美商晶片大廠高通（Qualcomm）祭出優惠價格策略，拿下聯發科大客戶Oppo下半年新機R15s訂單，推估將影響聯發科今年第4季營收約5%。

美系外資認為，聯發科與高通之間的競爭加劇，可能讓聯發科面臨定價壓力，但R15s設計需等到6月底才定案，聯發科股價近期走弱主要反映平均售價下滑及掉單風險，建議投資人可趁現在逢低布局，在第3季旺季來臨前先做準備，重申聯發科「加碼」評等與目標價409元。

歐系外資表示，聯發科雖傳出遭高通搶單，仍預估今明年聯發科P系列處理器出貨量上看8100萬顆、1.34億顆，年增率高達101%、65%，除了看好聯發科搭載人工智慧（AI）技術的晶片將於今年下半年到明年導入更多中階手機，聯發科預計第3季推出的P80處理器性價比優異，可望獲得更多陸系品牌採用。

歐系外資看好聯發科在Oppo出貨量市占將從去年第4季10%到15%，成長到今年底30%到35%、明年底45%到50%；在Vivo市占率也將從去年第4季10%到15%，增加到今年第4季20%到25%、明年第4季30%到35%。

歐系外資預估，聯發科2017年到2020年每股盈餘（EPS）年複合成長率上看22.4%，重申「買進」投資評等與目標價520元。（編輯：林孟汝）1070521

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