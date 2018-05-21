/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 會考答案安室奈美惠哈利王子白木屋
>rss

美中貿易戰停火 蘋概股破繭而出

發稿時間：2018/05/21 13:46

最新更新：2018/05/21 13:46

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者韓婷婷台北21日電）中美貿易戰停火，受到壓抑多時的蘋果相關概念股鬆口氣，今天在台股三王穩定軍心下，多檔具利基題材個股一飛沖天，上演「破繭而出」行情，也帶旺台股指數向11000點關卡挑戰。

台股今天收盤大漲135.36點，加權指數來到10966.2點，成交值新台幣1252.33億元。

台積電今天開震盪走高，穩步在2%以上的漲幅，鴻海、大立光漲幅也都維持在1%以上表現，帶動包括康控-KY、玉晶光、嘉聯益、可成、穩懋等都強勢開高，其中康控及玉晶光更強攻漲價，分別來到282.5元及396元，表現最強勢。

美中貿易戰傳出停火，對蘋果供應鏈的威脅暫告一段落，儘管後續細節還不夠明朗，仍有不確定因素需觀察，但市場認為，從炮火四射到休兵和平落幕的大方向不變。

法人認為，蘋概股即將進入產業旺季階段，配合籌碼面已經過一波整理期，具有新訂單量、新應用的個別利基股為首選。

上週五舉行法說會的康控-KY釋出好消息，隨著市況及客戶進度訂單愈加明朗，康控上調今年全年營運成長力道，預期營收成長幅度在20%到30%間，預期在新產品、新客戶加上自動化導入及良率提升等有利因素下，足以抵銷產品平均單價（ASP）下滑的略勢，毛利率可望維持去年度46%到47%水準。

另外，康控除了聲學元件外，今年在車用、光學將有斬獲，預估車用產品將在第二季開始放量，可望貢獻全年營收10%比重。同時將跨足模組領域，預計最快6月底發動垂直整合。

智慧型手機朝向「多鏡頭」趨勢明確，在華為領先推出3鏡頭手機，造成熱銷帶起的趨勢下，大陸手機品牌廠陸續跟進，蘋果也傳出高度關注，台廠的大立光及玉晶光都可望成為受惠者；加上3D感測鏡頭的應用持續擴大，將賦予玉晶光更大的發揮空間，法人看好玉晶光今年整體營運表現。

獨家供應蘋果3D感測元件的砷化鎵代工廠穩懋隨著中美貿易大戰停火，大陸市場疑慮也暫告解除，今天股價開高大漲，尾盤稍見賣壓，終場收漲4.47%，股價來到268.5元。（編輯：張均懋）1070521

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP