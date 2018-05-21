美中貿易戰停火 蘋概股破繭而出

（中央社記者韓婷婷台北21日電）中美貿易戰停火，受到壓抑多時的蘋果相關概念股鬆口氣，今天在台股三王穩定軍心下，多檔具利基題材個股一飛沖天，上演「破繭而出」行情，也帶旺台股指數向11000點關卡挑戰。



台股今天收盤大漲135.36點，加權指數來到10966.2點，成交值新台幣1252.33億元。



台積電今天開震盪走高，穩步在2%以上的漲幅，鴻海、大立光漲幅也都維持在1%以上表現，帶動包括康控-KY、玉晶光、嘉聯益、可成、穩懋等都強勢開高，其中康控及玉晶光更強攻漲價，分別來到282.5元及396元，表現最強勢。



美中貿易戰傳出停火，對蘋果供應鏈的威脅暫告一段落，儘管後續細節還不夠明朗，仍有不確定因素需觀察，但市場認為，從炮火四射到休兵和平落幕的大方向不變。



法人認為，蘋概股即將進入產業旺季階段，配合籌碼面已經過一波整理期，具有新訂單量、新應用的個別利基股為首選。



上週五舉行法說會的康控-KY釋出好消息，隨著市況及客戶進度訂單愈加明朗，康控上調今年全年營運成長力道，預期營收成長幅度在20%到30%間，預期在新產品、新客戶加上自動化導入及良率提升等有利因素下，足以抵銷產品平均單價（ASP）下滑的略勢，毛利率可望維持去年度46%到47%水準。



另外，康控除了聲學元件外，今年在車用、光學將有斬獲，預估車用產品將在第二季開始放量，可望貢獻全年營收10%比重。同時將跨足模組領域，預計最快6月底發動垂直整合。



智慧型手機朝向「多鏡頭」趨勢明確，在華為領先推出3鏡頭手機，造成熱銷帶起的趨勢下，大陸手機品牌廠陸續跟進，蘋果也傳出高度關注，台廠的大立光及玉晶光都可望成為受惠者；加上3D感測鏡頭的應用持續擴大，將賦予玉晶光更大的發揮空間，法人看好玉晶光今年整體營運表現。



獨家供應蘋果3D感測元件的砷化鎵代工廠穩懋隨著中美貿易大戰停火，大陸市場疑慮也暫告解除，今天股價開高大漲，尾盤稍見賣壓，終場收漲4.47%，股價來到268.5元。（編輯：張均懋）1070521