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台股大漲突破10900點 被動元件強勢

發稿時間：2018/05/21 14:17

最新更新：2018/05/21 14:32

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美中貿易談判達成共識，雙方不打貿易戰，並停止互相加徵關稅，激勵台股開高走高，被動元件族群普遍走高，帶動指數早盤一度大漲逾120點，大盤指數突破10900點關卡。中央社記者董俊志攝　107年5月21日美中貿易談判達成共識，雙方不打貿易戰，並停止互相加徵關稅，激勵台股開高走高，被動元件族群普遍走高，帶動指數早盤一度大漲逾120點，大盤指數突破10900點關卡。中央社記者董俊志攝　107年5月21日

（中央社記者張建中台北21日電）台股開高走高，指數終場大漲135.36點，突破10900點關卡，蓄勢挑戰11000點大關。電子類股指數漲1.85%，為盤面焦點，其中，又以被動元件族群表現最強勢。

加權指數今天收在10966.2點，漲135.36點，漲幅1.25%，成交值新台幣1252.33億元。

被動元件族群在缺貨題材持續發酵下，再度成為市場資金追逐焦點；包括國巨、大毅與華新科股價同步收在漲停，分別為974元、82.5元、309.5元，禾伸堂股價也收在236元，漲幅達8.01%，為表現最強勢的族群。

光碟片廠中環與錸德在營運轉機題材發酵下，股價同樣有強勁表現，同步攻上漲停，分別達8.75元及10.5元。

晶圓代工廠台積電股價強勁反彈，收在229元，漲5.5元，漲幅2.46%，連帶帶動半導體族群也有不錯表現，類股指數收漲1.92%，並推升整體電子類股指數走高，漲1.85%。

景岳生技決定子公司白木屋食品將辦理停業，股價跳空開低，不過，市場看好這將有助減緩景岳未來營運壓力，吸引買盤湧入，股價由黑翻紅，收在33.65元，漲0.15元。

分析師王兆立表示，台股短期將呈箱型整理走勢，仍將以個股表現為主。（編輯：楊玫寧）1070521

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