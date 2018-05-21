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17號公報將利差損計入負債 保險業增資壓力大

發稿時間：2018/05/21 15:05

最新更新：2018/05/21 15:05

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（中央社記者蔡怡杼台北21日電）台灣最快將在2024年實施17號公報（IFRS 17），根據南韓經驗，17號公報上路後，全體南韓保險公司需增提新台幣1.13兆元資本，並且至少9家保險業者面臨鉅額增資或被接管危機。

保發中心董事長桂先農說，17號公報主要在衡量保險契約的「負債」，保險業目前將「保費收入」列為負債，以後「已賺得保費或預測未來現金流量」統統列為「負債」評價。

換句話說，導入17號公報後，過去保險公司銷售的高利率保單，因為低利率環境而產生的利差損都會被列為「負債」項目，如此勢必導致保險公司的損益與資產負債表波動加劇。

另外，由於17號公報要求保險公司依實際的市場變數與個別公司經驗值，如折現率、死亡率、理賠率、費用率等，定期更新保險契約的負債，因此，需要完整及大量的經驗資料，未來仰賴精算技術的程度也會大幅增加。

桂先農說，南韓預定在2021年與國際同步實施17號公報，台灣最快在2024年也要與國際接軌；亞洲保險業都有高利率保單問題，南韓針對施行17號公報有關的評估與因應方式等，值得台灣借鏡。

保發中心說，根據南韓保險研究中心(KIDI)在2016年10月的評估報告，17號公報上路後，全體南韓保險業粗估將增提至多42兆韓元、折合新台幣約1.13兆元的資本，並且有至少9家保險公司面臨鉅額增資或被接管危機。

KIDI也與會計師事務所共組「IFRS17」資訊顧問團隊，與10家產、壽險公司合作，負責7號公報系統導入工作，新系統架構將充分利用人工智慧、雲端計算及顯示卡計算功能，預算約2000萬美元，折合約新台幣6億元，預計於2019年3月上線。

另外，南韓金融監督院(FSS)也將自2019起逐年降低責任準備金利率，並實行一系列RBC制度的變革，其中，用以計算利率風險的最長負債存續期間，目前已由20年延長至25年，預計2018年底將再延長為30年，以利接軌17號公報。（編輯：陸倩瑤）1070521

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