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外幣現鈔供應商剩一家 央行：不影響民眾換匯

發稿時間：2018/05/21 15:38

最新更新：2018/05/21 15:38

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（中央社記者邱柏勝台北21日電）新加坡大華銀行將退出台灣外幣現鈔供應，央行表示已協請兆豐銀等4家公股銀行擔任中間商，向美國銀行買進外幣現鈔，提供給其他銀行，確保民眾換匯不受影響。

目前提供本國銀行外幣現鈔的供應商有兩家，分別是大華銀行與美國銀行，而台灣主要銀行分別和這兩家外銀訂定合約，其中也有部分銀行都有簽約，輪流供應外幣現鈔。

然而有媒體報導，受洗錢防制日趨嚴謹影響，大華銀行日前通知各往來銀行，6月18日起不再擔任外幣現鈔供應商，美國銀行將成為台灣唯一外幣現鈔供應商。有銀行業者指出，僅剩一家美國銀行、且美國銀行也縮編外幣現鈔業務的情況下，本國銀行取得外幣現鈔的成本恐增加，民眾未來買外幣現鈔可能變貴。

對此，央行主管表示，日前已找公股銀行開會，商請由兆豐銀行、台灣銀行、合庫銀行與第一銀行擔任外幣現鈔中盤商，向美國銀行買進外幣現鈔，再賣給其他國銀，務必做到完美銜接，「能做到讓民眾換匯時沒有感覺，就是最好的」。

財經官員透露，為因應年底的洗錢防制評鑑，各銀行積極招聘洗錢防制專業人才，並耗資更新系統，經營成本大幅提高，因此已經有很多銀行陸續提高匯款手續費，或者是外幣交易手續費，「未來銀行服務費用提高是可預見的，外幣現鈔業務只是其中一項」。

不過，央行主管說，大華銀行退出外幣現鈔業務，除了洗錢防制以外，「他們其實看得更遠」他表示，現在支付工具日趨多元，包含信用卡、電子支付，「有些國家，甚至連本國貨幣都不用了。」未來現金支付雖然不會消失，但預料將持續萎縮，大華銀行已經看到這樣的趨勢，因此退出外幣現鈔業務。

「消費者自己也會精打細算。」匯銀人士說，未來若因外幣現鈔供應來源變少，導致銀行買外幣現鈔的成本增加，會反應在民眾前往銀行換外幣時的「現鈔賣出」價格，但即期匯率不受影響，意即未來外幣現鈔賣出價與即期匯價的匯差可能會擴大，但民眾出國消費若使用信用卡，參考的都是即期匯率，因此不排除出國旅遊的民眾會調整消費型態，用非現金支付取代外幣鈔券。

央行主管也說，目前許多銀行都有推出海外消費享現金回饋的信用卡，不僅可以抵消信用卡海外交易手續費，甚至還有額外回饋；且信用卡消費是根據即期匯率，低於現鈔匯率，加上國外人身安全考量，越來越多民眾出國時會減少外幣現鈔使用比率，未來民眾兌換外幣現鈔的需求也會降低，因此大華銀行退出外幣現鈔供應，影響相對有限。（編輯：鄭雪文）1070521

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