外資上週買超54億 投信：升息與油價是指標

（中央社記者田裕斌台北21日電）根據台灣證券交易所統計，外資上週在集中市場買超新台幣54.03億元，截至5月18日止，賣超1566.26億元。投信表示，升息與油價是未來資金駐足的兩大指標。



截至5月18日止，外資總持股市值13兆139.12億元，占全體上市股票市值40.27%，較5月11日減少1413.84億元。



日盛上選基金經理人陳奕豪表示，全球指數進入反彈後震盪，台股也不例外，歐洲央行(ECB)減緩並延後升息與量化寬鬆(QE)退場的時間，有利台股第2季與第3季行情，升息與油價在混亂局勢中，將是未來的資金駐足的兩大指標。



陳奕豪指出，近期影響盤勢的關鍵在於美中貿易戰與美國升息，貿易戰已降溫影響不大，關鍵在美國10年期公債殖利率穩定突破3%，後續資金面緊縮是觀察重點；第2季風險在資金、央行去槓桿，下半年則須注意iPhone備貨後的需求。



證交所統計，外資上週自集中市場買超最多的前3名上市公司及張數分別為開發金6萬4466張、台泥3萬7056張、富邦金3萬6301張。



外資上週自集中市場賣超最多的前3名上市公司及張數分別為緯創2萬9974張、廣達2萬4035張、晶電2萬2651張。（編輯：李信寬）1070521