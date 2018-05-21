高溫用電量創今年第3高 台電重金鼓勵節電

（中央社記者林孟汝台北21日電）全台用電量逐日攀升，今天最高用電量在下午2時02分達3426.9萬瓩，創今年用電第3高紀錄；台電今年擴大節電獎勵金報名登錄，未登錄民眾6月30日前完成報名，可回溯到今年1月。



台電副中央調度監鄭有財表示，今天各地天氣晴朗，雖然高溫略降，但因為熱效應持續，尖峰用電量較上週一（14日）的3291.4萬瓩，還是高出約135萬瓩，創今年用電第3高及歷史5月用電第4高紀錄，備轉容量為183.1萬瓩、備轉率5.34%。



有關本週供電預測，他說，由於實施彈性上班，週二上班人數會比周一增加，用電量也會再飆升，但根據中央氣象局預估23日會有小鋒面報到，氣溫有可能稍降，預估尖峰備轉容量率約在5%至6%間。



截至今天為止，今年前10名用電量排名依序為5月18日的3506.1萬瓩、5月17日3469.2萬瓩、5月21日3426.9萬瓩、5月16日3423.5萬瓩、5月15日3351.8萬瓩、5月14日3291.4萬瓩、5月7日3276.2萬瓩、5月2日3235.1萬瓩、5月8日3172.9萬瓩以及4月23日的3148.7萬瓩。



此外，為引導民眾節約用電，並反映不同季節間供電成本差異，今年夏月電價將循往例自6月1日起實施。台電統計，一般家庭夏月的用電量約比非夏月多40%，導致夏月電費較非夏月來得高，其中約7成電費增加是由於用電量提高。



台電說明，以民國106年夏月家庭平均一個月的用電量420度為例，用電量較非夏月平均增加121度、電費增加440元，其中325元(約佔74%)就是由於用電量增加，導致電費上升，其餘115元(約佔26%)則是受夏月電價影響。



為鼓勵民眾參與節電，台電2018全民節電運動已在今年4月20日正式起跑，總獎金近新台幣2600萬元，今年也擴大舉辦節電獎勵金報名登錄，只要每期用電較前一年同期節省1度電，可獲得每期電費至少84元的節電獎勵金，且在6月30日前完成報名，節電獎勵可回溯到今年1月。（編輯：林淑媛）1070521