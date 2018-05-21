/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 陳偉殷群創韓國瑜會考答案
>rss

高溫用電量創今年第3高 台電重金鼓勵節電

發稿時間：2018/05/21 17:33

最新更新：2018/05/21 17:33

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者林孟汝台北21日電）全台用電量逐日攀升，今天最高用電量在下午2時02分達3426.9萬瓩，創今年用電第3高紀錄；台電今年擴大節電獎勵金報名登錄，未登錄民眾6月30日前完成報名，可回溯到今年1月。

台電副中央調度監鄭有財表示，今天各地天氣晴朗，雖然高溫略降，但因為熱效應持續，尖峰用電量較上週一（14日）的3291.4萬瓩，還是高出約135萬瓩，創今年用電第3高及歷史5月用電第4高紀錄，備轉容量為183.1萬瓩、備轉率5.34%。

有關本週供電預測，他說，由於實施彈性上班，週二上班人數會比周一增加，用電量也會再飆升，但根據中央氣象局預估23日會有小鋒面報到，氣溫有可能稍降，預估尖峰備轉容量率約在5%至6%間。

截至今天為止，今年前10名用電量排名依序為5月18日的3506.1萬瓩、5月17日3469.2萬瓩、5月21日3426.9萬瓩、5月16日3423.5萬瓩、5月15日3351.8萬瓩、5月14日3291.4萬瓩、5月7日3276.2萬瓩、5月2日3235.1萬瓩、5月8日3172.9萬瓩以及4月23日的3148.7萬瓩。

此外，為引導民眾節約用電，並反映不同季節間供電成本差異，今年夏月電價將循往例自6月1日起實施。台電統計，一般家庭夏月的用電量約比非夏月多40%，導致夏月電費較非夏月來得高，其中約7成電費增加是由於用電量提高。

台電說明，以民國106年夏月家庭平均一個月的用電量420度為例，用電量較非夏月平均增加121度、電費增加440元，其中325元(約佔74%)就是由於用電量增加，導致電費上升，其餘115元(約佔26%)則是受夏月電價影響。

為鼓勵民眾參與節電，台電2018全民節電運動已在今年4月20日正式起跑，總獎金近新台幣2600萬元，今年也擴大舉辦節電獎勵金報名登錄，只要每期用電較前一年同期節省1度電，可獲得每期電費至少84元的節電獎勵金，且在6月30日前完成報名，節電獎勵可回溯到今年1月。（編輯：林淑媛）1070521

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP