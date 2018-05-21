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藍要求檢討油價計算方式 綠委：馬政府訂的

發稿時間：2018/05/21 17:38

最新更新：2018/05/21 17:38

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(中央社記者王承中、蘇龍麒台北21日電)國民黨立委李彥秀今天表示，有必要檢討浮動油價計算方式與緩漲機制負擔比例，適度反饋民眾；民進黨立委何欣純說，計算方式是馬政府訂下，樂見藍委面對錯誤，民進黨也願檢討。

中油公司20日宣布，依浮動油價機制計算，並以平穩機制平抑部分增幅後，國內各式汽柴油自今天凌晨零時起，每公升分別調漲新台幣0.3元、0.4元，油價連兩漲並續創3年半新高。

中國國民黨立法院黨團今天下午發布新聞稿表示，4月以來油電雙漲，對民生衝擊甚鉅，希望蔡政府苦民所苦，在中油飽賺龐大盈餘之際，檢討當前浮動油價計算方式，並就緩漲機制中擴大政府負擔比例。

國民黨團書記長李彥秀表示，中油前年大賺350億元，去年稅前盈餘更高達500億元，創下20年來紀錄，員工年終獎金領4.4個月近30萬元，對照「萬物皆漲只有薪水沒漲」的多數國人與低薪年輕人，簡直是心在淌血，情何以堪。

李彥秀表示，國營中油公司在享受高盈餘的此刻，實有必要檢討當前浮動油價計算方式與緩漲機制負擔比例，適度反饋民眾。希望大幅提高中油的漲價負擔比例，而不是現在的只有10%到15%，只會把痛苦留給市井小民。

民進黨立法院黨團幹事長何欣純告訴中央社記者，油價調整機制的計算方式是馬政府時代所訂下的，樂見國民黨立委對當初設計的油價計算方式有意見，如果國民黨立委願意誠實面對過去的油價計算公式是錯誤的設計、認為有檢討空間，民進黨也願意來檢討、樂觀其成。

她說，油價緩漲機制已經啟動，後續有沒有必要擴大，要看油價平穩基金能否負擔，如果負擔的起，當然也願意來商議。（編輯：張良知）1070521

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