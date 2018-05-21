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美中貿易戰停火 港股恆指收紅

發稿時間：2018/05/21 17:39

最新更新：2018/05/21 17:39

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（中央社香港21日綜合外電報導）香港和中國股市今天在一週伊始，雙雙走高，主要因美國和中國同意取消互相加徵關稅，避免雙方一觸即發的貿易戰。

港股恆生指數收盤上漲186.44點，或0.60%，來到31234.35點；恆生國企股指數收盤微跌5.52點，或0.04%，報12349.61點。

在港掛牌的萬洲國際大漲5.11%，漲幅居恆指之冠，中國神華收盤則重挫4.09%，成為港股今天最大輸家。

基準上海證券交易所綜合指數收盤上漲20.54點，或0.64%，來到3213.84點；深圳證券綜合指數收盤上漲19.27點，或1.05%，來到1848.06點。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）昨天表示，華盛頓和北京當局已同意停止互相加徵關稅，將致力於達成一項更廣泛的協議。中美雙方19日表示，北京將大幅擴大向美採購商品和服務，但未提及白宮之前要求中方削減對美貿易順差2000億美元的目標。

摩根資產管理公司（J.P. Morgan Asset Management）亞洲首席市場策略師許長泰說：「美中協議應該讓投資人鬆了一口氣，因為全面性貿易戰已經避免。然而，兩國之間的緊張不太可能因此就化解。」

他說：「好消息是市場已學會如何因應，也更能理性評估衝擊。」（譯者：劉淑琴/核稿：劉學源）1070521

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