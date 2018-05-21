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中擬擴大進口美貨 經部：台產品仍有優勢

發稿時間：2018/05/21 18:20

最新更新：2018/05/21 18:20

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（中央社記者潘姿羽、廖禹揚台北21日電）美中貿易戰停火，外界憂心面臨美國貨競爭，經濟部長沈榮津今天表示，若維持價格競爭力，應不是大問題；統計處則分析，台美輸中品項不衝突，短期內還是能保持優勢。

中美貿易過招持續多時，2017年美國總統川普下令對中國啟動301調查，並在今年4月初公布對中國301調查徵稅產品建議清單，中國也不甘示弱，表示將對同額度美國進口產品開徵高關稅。

不過，中美經過二輪協商後，終於達成貿易戰休兵、停止互加關稅的共識，沈榮津今天出席中油記者會前接受媒體訪問時表示，中美是台灣前兩大出口市場，兩國之間的貿易關係能緩和下來，對於台灣的中間材業者來說，「是稍微可以穩下來、鬆一口氣」，但經濟部貿易局仍會隨時掌握相關動態。

中美達成的共識包含加強雙方貿易合作，媒體詢問，若中國擴大購買美國貨，會不會排擠台灣廠商？沈榮津並不擔心，直指只要台灣產品維持價格競爭力，並不是太大問題。

經濟部統計處處長林麗貞今天下午在4月外銷訂單統計發布記者會中也指出，台灣出口到中國貨品以電子產品及光學器材為主，在當地進口市占率皆排名第一，美國電子產品跟光學器材在中國進口市占率則分別排名第6及第7。

而觀察美國在中國進口市占率第一的產品為運輸工具，台灣運輸工具在中國市占率排名第19，顯示台美輸中品項並不衝突，至少在短期內應還是能保有競爭優勢。

林麗貞也說，中美這次協商中，中國雖承諾要降低貿易逆差，但主要是從增加自美國進口量著手，並非要減少出口，對於對中國出口額占整體出口額41%的台灣來說，反而是大利多。

此外，根據經濟預測機構IHS最新預測，今年全球經濟成長率為3.4%，高於去年的3.3%，林麗貞表示，若美中貿易戰的不確定因素消除，有助全球經濟更穩健成長，全球經濟成長率可能再上修，對出口導向的台灣來說勢必有所助益。（編輯：楊凱翔）1070521

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