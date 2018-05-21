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傳統貨品挹注 4月外銷訂單淡季不淡

發稿時間：2018/05/21 18:38

最新更新：2018/05/21 18:38

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（中央社記者廖禹揚台北21日電）經濟部統計處今天公布4月外銷訂單金額391.1億美元，年增9.8%，其中傳統貨品貢獻超越資訊通信、電子產品及光學器材等外銷訂單主力品項，使淡季不淡，創歷年同月新高。

4月外銷訂單創歷年同月新高，1到4月累計1570.1億美元也是歷年同期新高，除資訊通信及光學器材外，所有主要接單貨品年增率皆有雙位數成長。

統計處長林麗貞指出，受惠於全球景氣穩健擴張，帶動鋼品及機械產品需求，加上國際原油價格續漲，推升石化產品價格上揚，傳統貨品表現亮眼，今年4月外銷訂單金額較去年同月增加35億美元，其中有14.2億美元來自傳統貨品，高於資訊通信、電子產品及光學器材合計的8.7億美元，貢獻較多。

4月資訊通信產品接單101.9億美元，較去年同期微幅年減0.3%，主因智慧型手機及電腦逢銷售淡季，市場需求偏弱，雖有網路通訊產品、儲存裝置及挖礦用顯示卡成長挹注，仍呈現年減。

光學器材則連續第3個月負成長，金額19.3億美元，年減9.5%，林麗貞表示是受大尺寸面板價格下滑影響較大，4月大尺寸面板平均價格較去年同月下跌30.5%，加上進入銷售淡季，需求趨緩，以及去年基期較高等因素，預估光學器材在未來幾個月都可能呈現負成長態勢。

不過，林麗貞指出，面板業者積極做出差異化、高值化創新產品，加上價格跌幅有限，仍有翻轉可能，但要注意中國大陸下半年面板產能開出影響。

展望未來，林麗貞表示，由於上半年是資通訊產品淡季，傳統貨品表現較好的趨勢應會延續到6月。而針對5月外銷訂單，受調廠商以訂單金額計算的動向指數皆在50以上，預估將較4月成長，但因資通訊產品淡季的不確定因素影響，統計處保守預估，5月外銷訂單金額在390至400億美元間，年增5.9%至8.7%。（編輯：蘇志宗）1070521

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